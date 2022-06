Sánchez propondrá a las Cortes aumentar el gasto en Defensa al 2 % del PIB y pedirá apoyo por ser "un acuerdo de país"

Madrid. EFE/EUROPA PRESS. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propondrá a las Cortes que el gasto en defensa llegue al 2 por ciento del PIB en un plazo de ocho años y, por tanto, alcanzar ese porcentaje en 2029. Sánchez ha avanzado este objetivo en rueda de prensa tras concluir la cumbre de la OTAN en Madrid, donde ha subrayado que espera que ese aumento del gasto militar “sea un acuerdo de país que trascienda las cuestiones ideológicas”. En este contexto, y ante el rechazo de Podemos, su socio de coalición, ha confiado en que la guerra en Ucrania “haga reflexionar a algunas formaciones políticas que antes tenían una visión diferente sobre la OTAN” o sobre cómo ejercer la disuasión y la defensa y que actúen “en consecuencia”.

Sánchez ha insistido en que alcanzar ese 2 % -actualmente el gasto en defensa apenas supera el 1 %- es un compromiso con la Alianza y la Unión Europea y hacia ese objetivo “hay que avanzar” porque el mundo y la seguridad europea, ha dicho, han cambiado este año con la invasión rusa de Ucrania. “Nuestra obligación es revisar nuestros postulados”, ha subrayado el presidente al insistir en que la Rusia dirigida por Vladimir Putin “es una amenaza real” y que su invasión ilegal de Ucrania ha provocado en poco más de cuatro meses un “cambio tectónico” en el panorama internacional.

Como ejemplo, ha resaltado que Suecia ha roto 200 años de neutralidad, un paso que también ha dado Finlandia, mientras Dinamarca ha convocado una consulta para adherirse a la política europea de seguridad y defensa, y Alemania ha abandonado su rechazo de décadas a aumentar el gasto en Defensa. Si Suecia, gobernada por los socialdemócratas, ha dado ese paso, “cómo no lo van a dar las fuerzas políticas españolas”, ha insistido. “Debemos hacerlo”, ha manifestado Sanchez para recodar que el binomio entre solidaridad y responsabilidad implica comprometerse a enviar más tropas a Ucrania, pero también garantizar una mayor inversión en Defensa. “Como presidente del Gobierno y como secretario general del PSOE sabemos a qué espacio pertenecemos, a Europa y a la OTAN”, ha añadido.



Belarra: España “no necesita más tanques ni armas”. La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha sentenciado que España “no necesita más tanques ni armas” y aspira, de cara a la negociación de los próximos Presupuestos Generales, y ha preguntado a su socio de dónde saldrá el dinero para mejoras sociales si se eleva el gasto militar. Además, ha apuntado que los “números en el Congreso han sido tozudos” de cara a poder sellar un acuerdo presupuestario, en referencia a los aliados del bloque de investidura, y ha advertido de que la oferta de apoyo del PP a subir el gasto en Defensa busca “desestabilizar” al Ejecutivo de coalición. “La pregunta que hay que hacerse es si se destina más dinero a la inversión militar, de dónde sale ese dinero... Siempre hemos pensado que España necesita mucho más rentas garantizadas que inversión en tanques o en armas”, ha subrayado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.

Por su parte, esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido el aumento del gasto en Defensa de España al advertir de que la capacidad de influencia internacional de los países también se va a medir por el incremento de esta partida en los presupuestos para alcanzar el objetivo que marcó la OTAN del 2% del PIB en 2030.

EL PP SOLO BUSCA “ROMPER EL GOBIERNO”. Cuestionada sobre el llamamiento ayer de Sánchez a Unidas Podemos para que reflexionara para apoyar el aumento de inversión militar, Belarra ha respondido que ella aspira a convencer a todos los socios, también al PSOE, de que España requiere más gasto y programas de cobertura social. “España necesita que la gente se le atienda en Atención Primaria en 24 o 48 horas, que la gente tenga especialista médico y no necesitamos más tanques y armas”, ha enfatizado ante la prensa.

También ha recalcado que la negociación presupuestaria aún no ha empezado y ha avisado a sus socios de las intenciones del PP, que con su oferta de apoyar un aumento de gasto militar si es compartida por todo el Ejecutivo, “solo busca romper el gobierno”. De esta forma, ha recalcado que las futuras cuentas públicas son muy importantes para la estabilidad del país y del propio Ejecutivo y ha reiterado su confianza en poder conseguir que su socio acceda a desplegar más rentas garantizadas y más gasto en educación. Previamente, el presidente del grupo parlamentario en el Congreso. Jaume Asens, ha asegurado que su formación no apoyará un aumento de partidas armamentísticas en los presupuestos y el titular de Consumo, Alberto Garzón, ha recordado que la confluencia ya fijó su posición sobre este asunto y la “van a mantener”.

AUMENTAR LA PRESENCIA DE EEUU EN ROTA “NO ES PERTINENTE”. Por otro lado, la líder de Podemos ha proclamado que el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para ampliar de cuatro a seis el número de destructores norteamericanos en la base de Rota (Cádiz) “no le parece una decisión pertinente”, dado que a su juicio lo que necesita Europa es “más autonomía estratégica” y “no depender de sujetos externo”. Ayer, el propio Asens manifestó que no les gusta ese pacto, porque supone “más militares, más destructores norteamericanos y más dependencia y sumisión a Estados Unidos”. De esta forma, deslizaba que Unidas Podemos no apoyará la ratificación de este acuerdo en el Congreso, aunque detalló que el grupo parlamentario aún no ha decidido el sentido de su voto aunque “evidentemente” tienen una postura “diferente” a la del PSOE, su socio de gobierno.