Sánchez se toma en serio la moción de censura y por eso responderá a Abascal

Madrid. El presidente del PP, Pablo Casado, desdeñó ayer como una “cuestión menor” la moción de censura de Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez, una estrategia a su juicio propia de quienes no gobiernan, y no siguió sin desvelar qué votará su partido.

El líder de la oposición señaló que tiene “clara” su oposición desde hace meses, que dará a conocer “cuando corresponda” y que “no es cierta” la imagen “que quieren dar algunos” de que están “deshojando la margarita”, pese a que diversos dirigentes admitieron que el debate estaba pendiente.

Casado, que compareció en rueda de prensa tras el Comité de Dirección del PP, no desveló si optarán por el no o por la abstención –el sí está descartado– y tampoco si subirá a la tribuna durante el debate de la moción de censura.

“Es un tema que a mí no me importa nada”, “el PP no va a perder el tiempo en este tipo de cuestiones menores”, afirmó Casado, restando importancia a una moción que a su juicio “no vale a nadie”, no aporta “nada” y solo importa a los periodistas, al partido proponente y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El PP, apuntó, estuvo haciendo lo que tiene que hacer. “Hemos gobernado como sabe hacer el PP, los que no gobiernan en ningún lado tienen que recurrir a este tipo de estrategias que están condenadas al fracaso”, subrayó.

Y contrapuso la táctica de Vox con los recursos del PP, la “rebelión de alcaldes”.