Sánchez, sobre el espionaje: Todo lo que ha hecho el CNI ha sido atendiendo escrupulosamente la ley

MADRID. EUROPA PRESS. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remarcado este miércoles a ERC, sobre la polémica del presunto espionaje a políticos independentistas, que "todo lo que se ha hecho por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha sido atendiendo escrupulosamente a la ley". En la sesión de control al Gobierno, el presidente ha destacado la investigación abierta en el seno de los Servicios de Inteligencia, y insistido en su voluntad de ofrecer explicaciones en el Congreso y de reconducir el diálogo. Sánchez ha respondido así al portavoz de Esquerra (ERC), Gabriel Rufián, quien ha dado por hecho el espionaje ilegal, algo que considera "terriblemente grave", tanto si lo hubiera ordenado el Gobierno como si lo desconociera.

¿HA ORDENADO ESPIAR? "Por supuesto que el Estado ha espiado, espía y espiará de forma ilegal --ha proclamado, recordando las comisiones de investigación sobre el ministerio del Interior--. La pregunta no es si se espía, sino saber si ustedes lo ordenaron. Si lo ordenaron, es terriblemente grave y si no, aún más terriblemente grave porque significa que no han limpiado las cloacas". En ese contexto, ha instado al PSOE ha decidir con quién quiere seguir gobernando lo que resta de legislatura, insistiendo en sus amenazas de "tumbar" la agenda legislativa del Ejecutivo de coalición: "Igual al PSOE no le gusta ERC, Bildu, Compromís, Más País, el PDeCAT o incluso Unidas Podemos. Díganlo, tienen una alternativa, el PP, que es de centro, de centro penitenciario, pero sus votantes lo tiene que saber". Y aunque asegura que su apuesta por el diálogo es "granítica", Rufián ha alertado al Gobierno ante los decretos leyes que se vtan este jueves en el Congreso, incluyendo el de medidas para afrontar la crisis derivada de la guerra en Ucrania: "De momento, pídale el teléfono al señor Casero", ha dicho, en referencia al diputado del PP que salvó la reforma laboral al votar por error afirmativamente mientras su grupos, ERC y otras formaciones rechazaban el decreto.

Sánchez ha reiterado su voluntad de esclarecer los hechos y ha destacado medidas adoptadas como haber abierto un control interno en el CNI, el desbloqueo de la comisión de secretos para ofrecer explicaciones o que el Ministerio de Defensa haya aceptado una investigación externa del Defensor del Pueblo. "Máxima transparencia y máxima voluntad de esclarecer. Vamos a rendir cuentas", ha proclamado, insistiendo en que el Gobierno y el CNI se atienden al cumplimiento escrupuloso de la ley. Pero, en todo caso, ha pedido a ERC reconducir el diálogo remarcando que el gobierno ha intentado siempre "superar" crisis política como la derivada de la sentencia del Tribunal Supremo por el referéndum ilegal de 2017. "Le pido reconstruir la confianza", ha rogado.

EL GOBIERNO TIENE LA CONCIENCIA TRANQUILA Y "MERECE" CONTINUAR. También el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha insistido en que el Gobierno "trabaja todos los días para que las instituciones estén a la altura de lo que piden los ciudadanos" y "merece continuar" para seguir apostando por el esclarecimiento de los hechos. En respuesta al diputado de Bildu Jon Iñarritu, uno de los supuestamente espiados, el ministro ha dicho comprender a las personas mencionadas en e informe publicado por 'The New Yorker', pero también ha pedido "no prejuzgar" y esperar a que se esclarezca la verdad. "El Gobierno tiene la conciencia bien tranquila", ha reiterado.