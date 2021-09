Sánchez y Aragonès pactan seguir dialogando a pesar de tener posturas muy alejadas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, constataron este miércoles que sus posiciones de partida sobre Cataluña están “muy alejadas”, pero se comprometieron a dar continuidad a la mesa de diálogo sin imponerse plazos, según informa Efe.

Ambas partes reconocieron que las soluciones que plantean para superar el conflicto catalán son “muy distintas” -Aragonès reclama una amnistía y un referéndum de autodeterminación, que Sánchez ve inviables y ofrece como alternativa su “agenda para el reencuentro”- pero se emplazaron a seguir buscando una salida acordada.

El Palau de la Generalitat fue escenario del “reinicio” de una mesa de diálogo creada tras el acuerdo entre ERC y el PSOE para la investidura de Sánchez, pero que solo había celebrado una reunión, en febrero de 2020, antes de suspenderse por la pandemia.

Si en la primera reunión, en la Moncloa, Sánchez tuvo al otro lado de la mesa a Quim Torra, esta vez su interlocutor era Pere Aragonès, que acudía sin sus socios de JxCat, fuera al no aceptar la condición, impuesta por el president, de designar como representantes para la mesa de diálogo a miembros del Govern.

Sánchez fue recibido con honores por Aragonès, pasando revista a una formación de gala de los Mossos.

Ambos se reunieron casi dos horas y dieron inicio a la reunión de la mesa de diálogo, en la que participaron, por parte del Gobierno, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; la ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, y el de Cultura, Miquel Iceta.

Por parte de la Generalitat solo acudieron los consellers de ERC Laura Vilagrà y Roger Torrent, tras la negativa de Junts a revisar su propuesta de participantes -entre ellos los presos indultados Jordi Sànchez y Jordi Turull- .

Sánchez, que como Aragonès solo estuvo presente al principio de la reunión, constató que tiene visiones “radicalmente distintas” sobre cuestiones como la autodeterminación o la amnistía, pero su compromiso es buscar “soluciones acordadas”, dialogando “sin prisas, pero sin pausa y plazos”.

“Para nosotros, ni el referéndum ni la amnistía son posibles, no sólo porque no lo contemple la Constitución, sino porque la sociedad catalana no puede sufrir mayores desgarros ni fracturas”, dijo.

Entregó al president la “agenda para el reencuentro” actualizada, con propuestas que han ido planteando los gobiernos de la Generalitat y en los que está convencido de que es posible llegar a pactos.

Aragonès reclamó “tiempo y perseverancia”, sin marcarse “plazos muy concretos”, aunque recalcó que en este “proceso de negociación” debe haber “resultados, concreciones y avances”.

Este planteamiento, según Aragonès, no tiene por qué chocar con el acuerdo entre ERC y la CUP para su investidura, que da un margen de dos años antes de decidir si vale la pena continuar con la mesa de diálogo o hay que activar un “embate democrático” contra el Estado.

Dijo seguir dispuesto a incorporar a consellers de JxCat a la delegación catalana “en cualquier momento”.

Al término de la reunión de la mesa, ambas partes emitieron sendos comunicados, que coinciden en que trabajarán de forma discreta y en encuentros periódicos.