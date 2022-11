Seguidores de Bolsonaro piden un golpe de estado en Brasil

Madrid. Decenas de seguidores de Jair Bolsonaro continúan por cuarto día consecutivo acampados en la zona sur de Sao Paulo frente a las puertas de una de las sedes del Ejército, al que se pide entre oraciones que intervenga militarmente tras la derrota de la ultraderecha en las elecciones de Brasil, mientras que en Santa Catarina juran bandera bajo el saludo nazi.

“Mientras el enemigo no sea derrotado no saldremos de aquí. Mientras no alcancemos la victoria, no nos soltaremos las manos”, dijo una de estas personas en referencia al eslogan utilizado en la derrota de la izquierda en las elecciones de 2018. Estas personas están acampadas frente a las puertas de la sede del Comando Militar del Sureste, en la zona sur de Sao Paulo. EP