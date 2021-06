los problemas en las fronteras de los países desarrollados se han convertido en una constante difícil de gestionar incluso para aquellos gobiernos que se habían erigido como progresistas y caritativos. El pico de tensión vivido en España con Marruecos, o las recientes declaraciones de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, pidiendo a guatemaltecos y mexicanos que no se acercaran a la frontera sur estadounidense porque no les permitirían cruzarla, son dos claros ejemplos de la imposibilidad de encontrar soluciones eficaces y seguras para estos problemas.

Pero más allá de las relaciones internacionales y los intereses nacionales, guía según la cual se toman las decisiones de cada país, está la figura sobre la que recaen todas las consecuencias de aquello que se promulga o persigue: la persona. Una persona a la cual es imposible garantizar el bienestar en su país de origen y a la que tampoco se le puede proveer una vida acorde al nivel del territorio que la recibe. El hecho de ser humano queda en suspenso en una situación en la que se le rechaza el cuidado por parte del poderoso y se le deja solo ante los infortunios de su destino.

David Livingston, profesor de filosofía en la Universidad de Nueva Inglaterra, ha publicado recientemente On Inhumanity (Sobre la inhumanidad), un libro en el que explora la deshumanización, sus fundamentos y sus consecuencias. Aunque gran parte del ensayo gira en torno a la raza, cuestión a la que en principio no pueden asociarse las decisiones que están tomando los diferentes países desarrollados en sus fronteras, Livingston concibe la deshumanización como una manera de pensar y ver diferente al otro. Es decir, que si vemos al otro como algo distinto a nosotros, sería bastante complicado comprender su sufrimiento y podríamos realizar acciones que perpetuasen su situación. ¿Ocurre esto en Occidente cuando se mira hacia otro lado ante el comportamiento de los gobiernos con los inmigrantes?¿estamos provocando con ello que reciban tratos inhumanos?

Un concepto utilizado en el libro es de la “desvinculación moral”. Por lo general, toda persona europea o norteamericana se podría sentir identificada con valores morales como la justicia, el bien de los demás o la no violencia. Aunque la opresión del otro es algo contrario a estos principios, algunos individuos no consideran romper su moral por ejercer un abuso contra alguien que no ven como un semejante, y así de este modo tener más fácil la consecución de sus valores. Y es precisamente esta “desvinculación moral” la justificación que allana el camino para que las ideologías y los discursos de odio puedan dibujar imaginarios contra determinados colectivos.

La pregunta que cabría hacerse entonces es cuál sería la solución para que los inmigrantes recibieran el trato más propiamente humano. Lo instintivo es la ayuda, el tender el brazo a todo aquel que lo necesite, pero quizá no todos los países están preparados económica y socialmente para la entrada masiva e irregular de personas a su territorio. Esta llegada solucionaría un problema de manera puntual, pero provocaría a largo plazo que tuviesen que llevar una vida en condiciones de desigualdad e inadaptabilidad social, como ocurre en muchos casos a los que consiguen cruzar las fronteras ilegalmente.

Hay una frase que David Livingston escribe ya hacia el final del libro que representa muy bien la política del discurso frente a la de los hechos: “Es fácil ser héroes morales en nuestras fantasías”. Los dos ejemplos del inicio de este texto se corresponden con partidos que durante su período de oposición atacaron a su adversario por llevar a cabo exactamente las mismas políticas migratorias que ahora ellos practican. Por lo tanto, se pone de manifiesto la necesidad de más y mejores pactos internacionales que, por encima de intereses partidistas, pongan a la persona en primer plano para garantizar que sean tratados con humanidad. Y no ser héroes fantásticos en futuros hipotéticos, porque la realidad exige el heroísmo de tratar al otro como un igual.