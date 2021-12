Sordo enfría el optimismo y señala que no está garantizado el acuerdo tripartito sobre la reforma laboral

Madrid. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, afirmó este martes que “se está lanzando un excesivo optimismo” en torno a un eventual consenso para sacar adelante la reforma laboral y dejó claro que “no está garantizado el acuerdo tripartito, ni siquiera solo con los sindicatos”.

Durante su intervención en Nueva Economía Forum, el líder de CCOO señaló que la negociación que mantienen Gobierno, patronal y sindicatos para tratar de acordar cambios en el mercado de trabajo “está en un momento clave”, pero que aún le quedan “unos cuantos capítulos”.

“Las negociaciones están avanzadas, ha habido aproximaciones en temas no menores como la contratación”, dijo Sordo, quien, no obstante, añadió que el sindicato “no renuncia” a abordar más adelante otros asuntos de la antigua reforma laboral que no hay ahora encima de la mesa.

Además de “causalizar” la contratación temporal, indicó, el sindicato trata de recuperar los equilibrios en la negociación colectiva porque suponen un “dumping” empresarial al tiempo que permiten reducir los salarios de los trabajadores, precarizando los puestos de trabajo.

Y para lograr equilibrar la negociación colectiva, dejó claro que no firmará un acuerdo que no recupere la ultraactividad de los convenios; es decir, su vigencia mientras se negocia uno nuevo, así como la prevalencia de los acuerdos sectoriales sobre los de empresa.

Quiso precisar que la prevalencia del convenio de empresa es principalmente utilizado por compañías multiservicios, y no por pymes, ya que estas pequeñas y medianas empresas recurren a las inaplicaciones de las cláusulas, a las modificaciones sustancias de las condiciones o directamente al despido.

Sobre el salario mínimo interprofesional (SMI), aseguró que lo “razonable” es que en enero del próximo año alcance los mil euros, y añadió que “no tiene ninguna pista para pensar que el Gobierno no va a cumplir” con ello.

En septiembre, el Gobierno dio luz verde a la subida de 15 euros al mes del SMI hasta los 965 euros para este ejercicio.

Preguntado por la concentración que junto con UGT han convocado para este jueves ante la sede de la patronal CEOE, indicó que responde a que muchas empresas mantienen una política de congelación salarial, aunque reconoció que pedirán que se “resuelva la reforma laboral”.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, dijo por su parte que los plazos que manejan en la negociación de la reforma laboral pasan por que esta semana termine “con los temas suficiente maduros” y empezar a redactar la semana que viene “el texto concreto del acuerdo”.

Insistió en que, aunque la negociación se encuentra ya “en la recta final, no está despejada la incógnita de si va a haber acuerdo”. “No hay nada escrito de quién estará en ese acuerdo (...) si no es útil no vamos a estar”, dejó claro el líder de UGT.

Sobre la marcha de la negociación, con reuniones previstas para cada día, indicó que esta semana debería terminar “con los temas suficiente maduros para empezar a escribir la que viene ya el texto concreto del acuerdo”.

“Esto debería ser lo normal no tiene ningún sentido alargarlo (...) no necesitamos más tiempo”, apuntó.

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, defendió la “vocación inequívoca de llegar a un acuerdo” con el Gobierno central para llevar a cabo la reforma laboral y valoró la docena de acuerdos logrados los dos años de la pandemia basándose en el diálogo social.

Así lo señaló durante su participación en el CEO Congress de este martes en Murcia y en el que intervino por videoconferencia para no interrumpir esas negociaciones sobre la ley de empleo que, espera, lleguen a buen puerto, lo que “no significa que vayamos a decir que sí”, subrayó.

En cuanto al congreso, destacó el papel fundamental de los líderes en los contextos de crisis, “poniendo a las personas en el centro. efe