Sunak anuncia su candidatura a primer ministro de Reino Unido

El exministro de Finanzas británico Rishi Sunak anunció este domingo su candidatura a la jefatura del Partido Conservador y, como consecuencia, al cargo de primer ministro de Reino Unido, en el rol de uno de los grandes favoritos para suceder a Liz Truss tras su dimisión el pasado jueves.

“Reino Unido es un gran país pero nos enfrentamos a una profunda crisis económica. Por eso me presento para ser el líder del partido Conservador y vuestro próximo primer ministro”, anunció ayer en su cuenta de Twitter.

“Mi deseo”, añadió, “es el de arreglar la economía, unir al partido y cumplir las expectativas de nuestro país” antes de prometer “integridad, profesionalidad y responsabilidad a todos los niveles del Gobierno”.

El exministro, de 42 años y antiguo analista de Goldman Sachs, asumió el cargo en febrero de 2020 e inmediatamente tuvo que dirigir la economía del Reino Unido en medio de los procesos de cuarentena. Precisamente en junio de este año fue multado por la Policía por violar las reglas de confinamiento.

Sunak debe presentar este lunes los avales de un centenar de diputados conservadores de la Cámara de los Comunes para certificar su participación; una cifra prácticamente garantizada según las estimaciones de todos los medios británicos. Uno de los últimos apoyos que Sunak ha recabado ha sido el del ministro del Interior, Grant Shapps. “Necesitamos a alguien que pueda brindar estabilidad y competencia económica comprobada en estos tiempos difíciles. Rishi Sunak es esa persona y por eso tiene mi respaldo en la contienda por el liderazgo conservador”, señaló en Twitter.

BORIS JOHNSON, Por su parte, el ex primer ministro británico Boris Johnson anunció a última hora de ayer su renuncia al liderazgo del Partido Conservador y por tanto a volver a ser el jefe del Gobierno británico tras no lograr los apoyos necesarios entre los diputados tories. Johnson explicó que no ha conseguido llegar a un acuerdo con los otros dos contendientes, Rishi Sunak y Penny Mordaunt. “Me temo que lo mejor que puedo hacer permitir que mi candidatura avance y comprometer mi apoyo a quien lo consiga”, indicó, según recoge la cadena británica Sky News.

“Creo que tengo mucho que ofrecer, pero me temo que sencillamente no es el momento adecuado”, añadió Johnson, quien logró el apoyo público de 59 de los 357 diputados conservadores. Debía presentar el apoyo formal de un centenar antes de este lunes a las 14.00 horas.

De esta forma, el exministro Sunak se postula al cargo en medio de un cisma en el partido en el que decenas de diputados habían declarado su respaldo a Johnson, que dimitió hace solo cuatro meses.

Fuentes de la cadena británica BBC confirmaron que Sunak y Johnson habían mantenido en la noche del sábado un encuentro privado del que no han trascendido detalles por el momento, aunque el diario The Times aseguraba que el encuentro fue infructuoso.

DIVISIÓN EN EL PARTIDO. Como prueba de la división existente en el seno del partido, los programas de entrevistas británicos del fin de semana han sido escenario de declaraciones contradictorias sobre la comparecencia o no de Johnson.

Mientras el ministro de Empresas y gran aliado del exmandatario, Jacob Rees-Mogg, aseguró que Johnson “tiene claro que va a participar” como “el gran activo del partido que ha sido en estos años”, el ministro para Irlanda del Norte, Steve Baker, avisó de que el retorno de Johnson a Downing Street sería un “desastre garantizado”, antes de prestar su respaldo a Sunak ante las cámaras de la cadena Sky.

De momento solo Sunak y la líder conservadora en la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt, han presentado oficialmente su candidatura.