Sunak ya tiene los avales para suceder a Truss; Boris Johnson toma posiciones

El exministro de Finanzas británico Rishi Sunak alcanzó el viernes por la noche los cien avales necesarios entre los diputados tories en la Cámara de Representantes para postularse como candidato a suceder a Liz Truss al frente del Partido Conservador y del Gobierno de Reino Unido.

El que también fuera candidato en las últimas primarias de los conservadores alcanzó dicha cifra después de que el diputado por el distrito de Bournemouth Este, Tobias Ellood, anunciase su decisión en un mensaje en Twitter.

“El experimento de mercado libre ha terminado: ha sido un punto bajo en la gran historia de nuestro partido. Comienza el reinicio. Es hora de un gobierno centrista, estable y fiscalmente responsable que ofrezca un liderazgo nacional e internacional creíble. Honrado de ser el diputado tory número 100 en apoyar a Rishi Sunak”, apuntó Ellod en su comunicado.

De esta forma, Sunak ha sido el primero de los posibles candidatos en obtener el mínimo de cien apoyos impuestos por el Comité 1922 Partido Conservador en aras de agilizar el proceso de primarias, ya que el número máximo de candidatos se reduce a solo tres.

En concreto, los ‘tories’ se han marcado como objetivo resolver la sucesión de la ahora ex primera ministra británica en una semana, motivo por el que han aumentado de 20 a 100 los avales exigidos para optar al puesto de jefe del Ejecutivo de Reino Unido.

Con todo, el presidente del Comité 1992, Graham Brady, confirmaó el viernes 28 de octubre como la fecha para solventar la sucesión de líder en el Partido Conservador. Será así un cambio ágil, lejos por tanto de los dos meses que necesitaron los tories para culminar la sucesión de Boris Johnson.

“Deberíamos tener un nuevo líder al mando antes de la declaración fiscal que tendrá lugar el 31 de octubre”, explicó el jueves Brady ante los medios, poco después de que Truss compareciese para confirmar que no podía culminar el mandato que recibió hace mes y medio de sus propios compañeros.

Berry, quien ha sugerido que “si hay solo un candidato, hay solo un candidato”, poniendo así sobre la mesa la posibilidad de un posible nombre en consenso, explicó más tarde que cualquiera que quiera postularse como aspirante deberá contar con el apoyo de al menos un centenar de diputados conservadores.

Además, apuntó que el lunes a las 14.00 horas (una hora más en la España peninsular) se cerrará el periodo para presentar las candidaturas. Si en ese momento hubiera más de una candidatura, se iniciaría un proceso que culminaría el viernes pero, en caso de que tan solo hubiese un aspirante, este sería nombrado nuevo primer ministro el mismo lunes.

LOS OTROS CANDIDATOS EN LA CARRERA. Boris Johnson y la líder del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt, han recibido ya el apoyo de decenas de diputados conservadora. En este sentido, el ex primer ministro de Reino Unido Boris Johnson tendría los avales necesarios para presentar su candidatura a revalidar la presidencia del Partido Conservador y, por lo tanto, su antiguo cargo como jefe del Gobierno del país, según inidicaron fuentes próximas al exmandatario a Sky News. Johnson no ha descartado presentarse para rivalizar con el máximo favorito en estos momentos, el ex ministro de Hacienda Rishi Sunak.

Johnson REGRESÓ DE LA REPÚBLICA DOMINICANA. El ex primer ministro regresó este sábado al país tras unas vacaciones familiares en República Dominicana y con las especulaciones sobre su posible candidatura a liderar el Gobierno y el Partido Conservador en primera página de los principales diarios británicos. Llegó al Aeropuerto de Gatwick londinense en un vuelo de clase turista que abordó anticipadamente en República Dominicana, según informa Sky News, cuyo corresponsal ha dado cuenta de “algunos abucheos” de otros pasajeros.

El ex mandatario dimitió hace solo seis semanas tras los escándalos de las fiestas en pleno confinamiento, el partygate, y tras las dimisiones en cascada de sus ministros. Cuenta sin embargo con el apoyo explícito de algunos pesos pesados del partido: Jacob Rees-Mogg, Ben Wallace o Simon Clarke.