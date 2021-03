Tres exsecretarios generales del PP niegan una caja B

Los exsecretarios generales del Partido Popular Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal negaron ayer en la Audiencia Nacional la existencia de una caja B en el partido o haber recibido sobresueldos irregulares, y aseguraron que todas sus retribuciones estaban declaradas a Hacienda.

Los tres comparecieron ayer como testigos en el juicio por el presunto pago en negro de la reforma de la sede del PP a petición de las acusaciones y lo hicieron por videoconferencia, salvo Álvarez Cascos, que acudió a la sede que el tribunal tiene en un polígono de San Fernando de Henares, informa Efe.

“Yo jamás he conocido ni manejado ni creado ninguna caja B”, manifestó Álvarez Cascos, secretario general de 1989 a 1999, en la época del expresidente José María Aznar, que a su vez declarará hoy como testigo junto a Mariano Rajoy.

Tanto él como Arenas (1999-2003) rechazaron la veracidad de los apuntes que el extesorero del PP les atribuye en sus famosos papeles e incluso éste sugirió que en el partido podría haber otro Javier Arenas al que se refieran anotaciones como “jar” o “javier arenas”, aunque precisó no tener constancia de ello

Los tres negaron tener enemistad con los acusados, sobre todo con Bárcenas, que se enfrenta a cinco años de prisión, aunque Cospedal, que afirmó que no guardaba animadversión hacia él, terminó admitiendo que sentía “desprecio” hacia “esta persona”.

La secretaria general entre 2008 y 2018 fue tajante con respecto a la caja B o los supuestos sobresueldos procedentes de donaciones de empresarios. “No admito que haya ese sistema de pago de sobresueldos”, ha aseverado y ha indicado que esa “supuesta contabilidad” en b sería de “quien fue gerente o tesorero del PP”, pero no del PP.

Como sus antecesores, defendió la legalidad de las donaciones que el partido recibía y recordó que desde 2007, un año antes de ser nombrada, la ley prohibió las anónimas: “Le tengo que decir que yo nunca he conocido que se hicieran donaciones que no fueran regulares al PP”.

Cascos rechazó ningún tipo de connivencia del partido con empresas contratistas y la Administración pública mediante esas donaciones, porque “ni el ministro ni el Consejo de Ministros fueron órganos de contratación”.

Fue interrogado sobre dos supuestas entregas de 10 y 4 millones, que, según los papeles de Bárcenas, él habría hecho en 1994 y 1995, respectivamente, y que procederían de donaciones de empresarios; anotaciones que, dijo, “nada tienen que ver” con él. “Ni he recibido ni he entregado cantidad alguna cuando he tenido responsabilidades en el PP”, fue su respuesta.

Arenas, Álvarez Cascos y Cospedal coincidieron en que las funciones económicas eran competencia del tesorero, que no tenía relación jerárquica con el secretario general, y cuando los dos últimos tuvieron que hacerse cargo de la Tesorería al cesar Rosendo Naseiro y Bárcenas, se limitaron al pago de las nóminas y gastos corrientes.

“No hay control económico financiero por parte del presidente ni del secretario general: es competencia exclusiva del tesorero”, dijo Arenas, para quien el tesorero “tenía todos los poderes económicos” y que “nunca” le comunicó los donativos recibidos.

Los exdiputados Ignacio del Burgo y Eugenio Nasarre, sí admitieron haber recibido dinero en metálico del partido en calidad de intermediarios, pero defendieron la legalidad de los pagos.

En los famosos “papeles de Bárcenas” también aparecen menciones al exministro y expresidente balear Jaume Matas y al expresidente del Senado Pío García Escudero, de las que ambos se desvincularon.

El tribunal también escuchó al periodista Pedro J. Ramírez, que confirmó que Bárcenas le contó que en el despacho de Lapuerta se recibía dinero en metálico “en bolsas de plástico o de deporte” de empresarios y que uno ofreció 300.000 euros para la campaña de Rajoy, aunque no sabe si llegó a entregarlo.