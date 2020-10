“Trump no se ha metido en ninguna guerra y retiró tropas”

“Hay estados en los que el voto es fijo, por ejemplo, California y Nueva York tienden a apoyar siempre, históricamente, desde hace 30 o 40 años a un candidato demócrata; sin embargo, en los estados del sur, como puede ser Alabama, se tiende a votar por los republicanos desde hace mucho tiempo”, asegura Miguel Anxo Bastos, profesor de Ciencias Políticas en la USC.

Por ello, considera que “los que van a cambiar estas elecciones son los swinger states, los que dudan y habitualmente votan a diferentes candidatos”.

Este patrón se debe “al tipo de población que tienen”. “Si hay una población más urbana, tiende a votar a demócratas; si es más rural, tradicional y religiosa, a los republicanos, a la derecha”, evidencia Bastos. Así, “estados como Michigan o Florida, son estados que cambian por tener una población mixta”.

PARTIDOS INTEGRADOS POR PLATAFORMAS. “Los partidos estadounidenses no son partidos al estilo de los nuestros, con una jerarquía clara, no poseen un secretario general conocido y el candidato no es el jefe del partido, sino que sale elegido en las Primarias”, explica el profesor Bastos, que apunta que “se tratan más bien de plataformas de grupos”.

Tanto es así que no tienen una estructura de partido rígida. “Tú puedes mañana presentarte por los republicanos y en las elecciones siguientes por los demócratas, si te escogen, serías candidata de ese partido”, ejemplifica.

En concreto, “se puede decir que cada partido agrupa a distintos colectivos y grupos de interés, por lo que son plataformas muy amplias y diversas entre sí, aunque sí se entiende que tienen una determinada sensibilidad, por eso entendemos a día de hoy que los republicanos son la derecha y los demócratas la izquierda”. Miguel Anxo Bastos pone el ejemplo de que “la asociación del rifle puede apoyar a los republicanos y los sindicatos apoyar a los demócratas”.

los FANÁTICOS DE LOS PARTIDOS. Para el profesor de Políticas, “hay mucho peso del candidato, aunque el partido también influye”. De tal manera que “hay gente que solo vota a los republicanos y gente que solo vota a los demócratas”. Y, pese a que hay más partidos en el espectro político estadounidense, “no tienen casi opción”.

¿El motivo? Todo se debe, “básicamente, al sistema electoral que manejan, entre otros factores”. “Aunque ganes por un único voto, el más votado se lleva la presidencia”, indica Bastos. Es decir, “cada estado tiene una serie de representantes que después forman un colegio electoral, y el candidato que gana en el estado, aunque sea por un voto, se lleva a todos los representantes de ese estado”.

Por ejemplo, si California tiene a 10 representantes, y uno de los candidatos supera a los otros aunque sea por un voto, el más votado de todos los que hay se lleva esos 10 representantes para él. “No hay un sistema de reparto como aquí, proporcional”, evidencia.

VOTO OCULTO a trump POR VERGÜENZA. Respecto al posible motivo por el que en los pasados comicios de 2016, pese a que todas las encuestas daban como ganadora a Hillary Clinton, terminó obteniendo la victoria Trump, Miguel Anxo Bastos lo tiene claro: “Seguramente hubo mucho voto oculto, porque a la gente le daba vergüenza decir que votaba a Trump”. En este sentido, el profesor matiza que “Donald Trump no ganó, perdió en votos, pero ganó finalmente porque el sistema de elección de presidente en los Estados Unidos se trata de una elección indirecta”.

De manera que, “aunque siempre se sabe lo que va a salir en determinados estados, hay otros, los llamados swinger states, que son los que cambian su voto de unos comicios a otros y los que inclinan la balanza a uno u otro lado”. Eso fue lo que dio la victoria a Trump, el llamado cinturón rojo. En estas elecciones podría llegar a pasar lo mismo.

LA PANDEMIA JUEGA EN CONTRA de la reelección. “Económicamente Trump lo hizo todo muy bien hasta la llegada de la pandemia: no había casi desempleo, el trabajo crecía, etc.”, indica Bastos, con todo, “la pandemia afectó en unas zonas más que en otras y su mala actitud frente a ella puede ser la que le perjudique en estas elecciones, por eso la encuestas predicen que va a ganar Biden”.

‘PROGRAMAS’ DE CADA CANDIDATO SON DIFERENTES. En Estados Unidos no existe el concepto de programa electoral como tal. Pero Biden, a nivel exterior, apuesta por “la recuperación del multilateralismo, o sea, el involucrarse de nuevo en política exterior” y también el tener “una política más social, con visiones más progresistas en lo que respecta al aborto y a temas sociales de ese estilo”. Sin embargo, “en lo económico no creo que haya mucha diferencia”, asevera el profesor de Ciencias Políticas.

Aunque “sí que es cierto que cada partido está muy asociado a unos colectivos”. Bastos apunta que “Biden está muy asociado a Google y otras empresas de Silicon Valley”, mientras que “los sectores productivos más tradicionales apoyan a Trump”. Además, destaca que “Trump es un presidente que no se metió en guerras”, y, Biden, “probablemente sea más intervencionista en el exterior”.

EL AISLACIONISMO DE TRUMP VIENE DE UNA LARGA TRADICIÓN. “El aislacionismo es una tradición política que se arrastra desde hace casi 100 años en la política de la derecha americana”, destaca Miguel Anxo Bastos.

Se basa en que “Estados Unidos tiene que centrarse en sus asuntos y no meterse en los de los demás”. Es por ello que se retiró del acuerdo sobre el cambio climático y rompió algunos otros acuerdos internacionales, apostando por las negociaciones bilaterales con países en vez de por los grandes tratados multinacionales de comercio.

EN CASO DE IMPUGNACIÓN, SE RESOLVERÍA RÁPIDO. “Hay precedentes históricos de impugnación por ejemplo en el caso de Bush, y esto puede volver a suceder si está muy reñida la cosa, es una posibilidad”, apunta Bastos.

Con todo, realiza un llamamiento a la calma, asegurando que la elección final del presidente, aún así, no debería dilatarse mucho en el tiempo. “Acostumbran a ser rápidos, de hecho tienen los días muy tasados: las elecciones siempre son el primer martes después del primer lunes de noviembre; y después hay unos electores, que votan al colegio electoral, digamos; y también un día fijado para la toma de posesión”, explica. Es por eso que, para llegar puntuales a ese día “suelen ser rápidos”.

Preguntado sobre una previsión de resultados, el profesor de la USC incide en que “no lo sé”, pero “puede que las encuestas se equivoquen como en 2016”.