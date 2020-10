Donald Trump ha pedido este lunes a sus compatriotas que “no teman” al coronavirus, y ha destacado que después de pasar tres noches ingresado el hospital militar Walter Reed, tras haber dado positivo, se siente mejor “que hace 20 años”.

“He aprendido mucho sobre el coronavirus y una cosa es segura, no se dejen dominar, no tengan miedo. Lo pueden vencer. Tenemos los mejores equipos, los mejores médicos”, ha dicho el presidente Trump al poco de aterrizar en la Casa Blanca, donde lo primero que ha hecho ha sido retirarse la mascarilla.

“Me siento muy bien, hace dos días que me siento genial, mejor que desde hace mucho tiempo, lo dije recientemente, me siento mejor que hace 20 años”, ha remarcado Trump, quien ha insistido nuevamente a los estadounidense en no dejar que el virus “tome el control” de sus vidas.