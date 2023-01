Ucrania quiere ahora cazas de última generación

Los ucranianos lo saben y lo están aprovechando con inteligencia. «No querían darnos artillería pesada, pero lo hicieron. No querían darnos sistemas HIMARS y lo hicieron. Tampoco querían darnos tanques y ahora se disponen a entregarlos. Excepto las armas nucleares, no hay nada que no vayamos a conseguir», dijo ayer con cierta soberbia el asesor del ministerio de Defensa ucraniano, Yuri Sak. Propulsado por los países bálticos, el debate en las cancillerías occidentales está en marcha, según publica Político, y podría acelerarse a medida que los aliados de Ucrania vuelvan a reunirse el mes que viene en la base estadounidense de Ramstein (Alemania). Como ya pasó con los tanques, los puntos de partida difieren. Eslovaquia dijo el mes pasado que está «lista» para enviar a su aliado eslavo algunos de sus cazas soviéticos

MIG-29, mientras que el ministro de Exteriores holandés declaró recientemente en el Parlamento que su país está dispuesto a contemplar la entrega de F-16 si Kiev lo solicita. «Tenemos la mente abierta, no hay tabús», afirmó Wopke Hoekstra.

Pero otros países se han mostrado mucho más reticentes a remozar la flota de Ucrania, que ha recurrido hasta ahora a viejos cazas soviéticos. «No habrá envíos de aviones de combate a Ucrania», dijo el miércoles el canciller alemán Olaf Scholz ante el Bundestag, donde compareció para explicar su decisión de enviar tanques Leonard 2 y autorizar a otros países que los tienen en sus arsenales a hacer lo propio. Unos tanques que, según Berlín, empezarán a llegar a Ucrania en abril, poco después de los británicos, que harán lo propio a finales de marzo. «Esto se dejó muy claro hace tiempo, también por parte del presidente de EEUU», añadió el canciller.

Pero la música ha empezado a cambiar en Washington. «No hemos descartado ningún sistema específico. Hemos tratado de adaptar nuestra asistencia a cada una de las fases bélicas que afrontan los ucranianos», apuntó ayer el viceasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jon Finer. Su Gobierno designó al grupo de mercenarios Wagner como «organización terrorista transnacional» y anunció nuevas sanciones contra la milicia paramilitar que lucha codo a codo junto a las fuerzas rusas.

ESPAÑA REPARA SUS TANQUES. Los tanques que España planea entregar a Ucrania no son los flamantes Leopard 2E, la versión fabricada en Sevilla que está operativa y lista para el combate, sino los Leopard 2A4 que están en desuso. En concreto, 53 de una partida de 108 que resultaron dañados mientras estuvieron almacenados. De estos, 13 están inservibles. El resto son los que España pone a disposición de Ucrania. Margarita Robles, adelantó ayer que el Gobierno trabaja para poner a punto algunos de los carros de combate, aunque evitó especificar el número exacto.