Ultimátum de ERC a JxCat para cerrar un pacto antes de mayo

ERC lanzó un ultimátum a JxCat para cerrar antes del 1 de mayo un acuerdo que permita investir a Pere Aragonès sin agotar el plazo límite del 26 de mayo, que conduciría a la convocatoria automática de nuevas elecciones autonómicas en Cataluña.

Tras dos investiduras fallidas -por la abstención de JxCat- y viendo que tampoco será posible investir a Aragonès antes de la simbólica fecha de la Diada de Sant Jordi, el 23 de abril, ERC quiso escenificar ayer la gravedad del momento, según explica Efe.

Excepcionalmente, compareció en rueda de prensa todo su equipo negociador -Sergi Sabrià, Marta Vilalta, Josep Maria Jové y Laura Vilagrà- para apremiar a JxCat.

“El país no puede esperar más, este bloqueo no puede continuar. Si hoy no hay acuerdo ni tampoco hay Govern no es por ERC, las excusas se tienen que acabar. La gente de este país no puede seguir esperando en función de debates y desavenencias que ni son del país ni son de ERC, son internas de partido”, advirtió Sabrià, en un tono contundente inédito en las últimas semanas de la negociación entre ambas formaciones.

Según él, “no hay escollos” que impidan pactar, por lo que ERC “no entendería que entre Sant Jordi y el 1 de mayo no se materializase.

La urgencia que muestra ERC para investir cuanto antes a Aragonès, más de dos meses después de las elecciones autonómicas del 14 de febrero, está chocando con el ritmo negociador que impone JxCat, que exige un acuerdo detallado.

Artadi exigió a los republicanos “prudencia” y “respeto”, y aludió a los “flecos” del acuerdo que afectan al ámbito de la coordinación independentista, así como temas “programáticos” y aspectos relativos al diseño del Govern catalán.

Por otra parte, los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación a raíz de la aparición de unos muñecos con los símbolos de ERC, JxCat y la CUP colgados en puentes de las carreteras C-17 y C-25, con el mensaje “un 52 % queremos la independencia. Primer aviso”.

La Policía catalana ha abierto de oficio una investigación para averiguar la autoría de esta acción, similar a la que en otras ocasiones se ha llevado a cabo dirigida contra fuerzas no independentistas.

Desde las filas del PSC, se rechazó esta acción contra los soberanistas en las redes.