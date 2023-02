Un cráneo hallado en la Sierra de Mijas podría llevar entre cinco y diez años en la zona

Mijas. El cráneo humano que fue localizado a finales del año pasado en la Sierra de Mijas podría llevar entre cinco y diez años en el lugar donde fue hallado, según han informado este martes fuentes judiciales a este periódico.

El examen forense ya ha determinado que se trata de los restos de un varón que hasta ahora no ha podido ser identificado, aunque la antigüedad de la calavera permitirá a los investigadores de la Guardia Civil centrar las pesquisas en una ventana temporal más concreta, ya sea en casos de desapariciones o crímenes. El cráneo lo encontró casualmente un senderista en una zona próxima a un área residencial que dio la voz de alarma, pero el posterior despliegue activado por la Guardia Civil no permitió encontrar restos de otras partes del esqueleto u otros indicios como ropa. Según se supo entonces, presentaba una pequeña fractura, aunque hasta ahora no ha trascendido si se pudo producir por el golpe de un objeto, por un accidente fortuito o si fue posterior al fallecimiento. JosÉ torres