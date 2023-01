Una docena de capitales cambiarían de alcalde si gobernase la lista más votada

Una campaña electoral más vuelve la idea de que debería gobernar «la lista más votada». Alberto Núñez Feijóo ha defendido desde hace años que esa fórmula debería aplicarse en cualquier elección, ya sea al Gobierno central, una comunidad autónoma o un municipio.

Este pasado lunes presentó un «Plan de calidad institucional» en el que, junto a otras 59 medidas para «regenerar» la democracia, ha incluido una reforma de la ley orgánica para garantizar que sea proclamado alcalde el que reciba el mayor número de votos. Feijóo solo ha dejado por escrito su compromiso de que afecte a los municipios y se ha olvidado de las autonomías (porque algunos barones, como Isabel Díaz Ayuso, ya le han dicho que no les gusta) y de la Moncloa (que le puede afectar a él si suma con Vox, pero el PSOE es primera fuerza).

Si la reforma legal que propone el líder del PP hubiera estado vigente en las elecciones de 2019, ¿qué habría pasado en el mapa de las municipales? Pues que, de las 52 capitales de provincia (incluidas Ceuta y Melilla), una docena habría tenido otro alcalde. Entre ellas se encuentran las dos más grandes: Madrid y Barcelona.

En la primera venció Más Madrid, con Manuela Carmena a la cabeza, pero una alianza de las derechas (PP-Cs-Vox) ayudó a José Luis Martínez Almeida (PP) a hacerse con la vara de mando. En Barcelona, Manuel Valls y su plataforma fue clave para que Ada Colau (Barcelona en Comú) revalidara el cargo para evitar que Ernest Maragall (ERC) se convirtiera en el nuevo alcalde. La líder de los ‘comuns’ también sumó a esa alianza al PSC.

Pugna con Lambán En Zaragoza, Pilar Alegría (PSOE) fue la que cosechó más papeletas, pero fue tumbada por Jorge Azcón (PP), que sumó el respaldo de los concejales de Ciudadanos y de Vox. Solo cuatro años después, Alegría se ha instalado en Madrid y es ministra de Educación y portavoz de la ejecutiva federal. Azcón, por su parte, ha avanzado en su carrera interna y ha sido aupado por Feijóo a la candidatura autonómica, para intentar arrebatarle el Gobierno de Aragón a Javier Lambán (PSOE) en los comicios autonómicos del próximo mayo.

En Melilla se puso fin a 19 años ininterrumpidos del PP por la suma de los ocho miembros de Coalición por Melilla y los cuatro del PSOE que entregaron el poder al único de Ciudadanos: Eduardo de Castro. El alcalde-presidente, dos años más tarde, fue expulsado por ocultar su imputación en un caso de prevaricación. Y, en las municipales de 2019, el PSOE aceptó compartir la alcaldía dos años con Ciudadanos para poder gobernar.

«Es honesto que antes de las elecciones un partido haga esta propuesta. El Gobierno está, cuando menos descolocado, y acredita que le vale gobernar con todos y con todo, pierda o gane», declaró ayer Feijóo. «Hay países donde hay segunda vuelta, en otros hay un plus para la lista más votada, como Italia o Grecia, y otros donde directamente en los ayuntamientos gobierna la lista más votada, como en Portugal», añadió.

Respecto a no haberse comprometido por escrito a dejar gobernar a Sánchez si el PSOE es el más votado en las próximas elecciones, respondió que, si quiere el secretario general socialista, pueden alcanzar un pacto antes de las generales. «Si el PSOE quiere, nosotros queremos. Si hay un pacto seremos coherentes con el pacto», sentenció. Algunas encuestas adelantan un escenario complicado de gobernar, con un resultado muy ajustado entre el bloque del PSOE y sus socios de esta legislatura y el PP-Vox. En la Moncloa creen que, si no lo ha puesto en su «Plan de calidad institucional», es porque no se atreve a dejar por escrito que se quedará sentado si el PSOE queda primero y su partido suma con el de Santiago Abascal.