“Una normativa incompleta que se basa en el márketing político”

Cumplidos tres años en su puesto, el profesional que ocupa la plaza de interino será automáticamente convertido en funcionario. Eso es lo que se está trasladando en estos momentos y algo que los sindicatos advierten como “engañoso”. Y es que lo que pasará a ser fijo es la plaza, no el profesional que la ocupa. De este modo, “la plaza se saca a concurso y a ese concurso puede presentarse el propio profesional, pero también otros que reúnan las condiciones requeridas”, puntualiza Manuel González Moreira, delegado sindical de CIG-Saúde.

Teniendo esto en cuenta, cree que “si no eliminamos la tasa de reposición (aquella por la que por cada cien profesionales jubilados solo se incorporaban diez en plaza) no hacemos nada, porque en diez años se volverán a acumular las plazas y estaremos en la misma situación que ahora”. La misma idea es compartida por Javier González, secretario xeral de Saúde de CC OO, que cree que “la noticia de aprobación de la ley de este martes es un poco capciosa, pues no se trata de una nueva ley, sino que la ley como tal ya está aprobada desde diciembre de 2021, ahora lo que se hace es adaptarla a sanidad, un simple anuncio”.

Así las cosas, considera que “hay una carrera de márketing detrás de todo para ver quién se atribuye el mérito, que no es ni del Gobierno central ni de la Xunta, sino de la UE, que se percató de la temporalidad bestial que había en la Administración pública en España”. Además, González precisa que “aunque salen más plazas que nunca a concurso, estas solo resultan importantes para los profesionales, que mejorarán sus condiciones de vida ligeramente, pero al ciudadano le afectan cero, le seguirá atendiendo el mismo médico y enfermero, solo que ahora va a ser fijo”. Esto supone que realmente el problema de la falta de profesionales en la sanidad seguirá estando presente, no desaparecerá.

Como una estrategia de márketing o “un acto propagandístico” también calificó Ramón Barreiro, presidente de CESM Galicia, las declaraciones del presidente Sánchez el domingo en las que aseguraba que haría fijos a 67.000 sanitarios eventuales. “Eso no es así”, lamenta, puntualizando, una vez más, que “los contratos eventuales únicamente no podrán perpetuarse en el tiempo más de tres años, pero no le van a dar la plaza fija al interino, saldrá a concurso”. Con todo, cree que “en principio el hecho de que los interinos no se perpetúen en el tiempo como hasta ahora, con gente que lleva diez años encadenando contratos, es positivo”.

“HAY PERSONAS QUE LLEVAN MÁS DE 30 AÑOS COMO INTERINOS Y SIN PLAZA EN PROPIEDAD”. Desde las asociaciones en defensa de los sanitarios interinos comparten lo trasladado por los sindicatos. Desde la Asociación de Médicos Interinos de Galicia (Asmig), Francisco Lueiro, como su portavoz, afirma que “da la impresión de que esta ley se ha hecho deprisa y corriendo y que se ha improvisado bastante”. Y asegura que hasta que no se vea lo que sale publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) seguirán expectantes. Mientras tanto, cree que “lo que se ha hecho ahora con la sanidad es lo mismo que ha ocurrido con el tema del abandono escolar: aprueba todo el mundo y así no hay fracaso escolar; en sanidad si quieres eliminar la tremenda precariedad es muy fácil: pones una limitación de tres años a la interinidad, pero, ¿hasta qué punto podrás pactar con la gente que empiece a trabajar solo tres años y que luego la plaza salga a concurso?”, se pregunta.

Por otro lado, subraya que “que te nombren fijo no significa ni garantiza una plaza en propiedad, ni genera estabilidad automáticamente, eso es mentira, es un engaño colectivo”. Por eso, asegura que lo que quieren los médicos que llevan trabajando incluso más de 30 años como interinos es que, por concurso de méritos, “se nos de una plaza titular, no un empleo fijo, porque con un empleo fijo la realidad es que te pueden poner en la calle pasado mañana, no es un empleo para toda la vida, como piensa mucha gente”.

Para Malules Carbajo, secretaria xeral de Satse en Galicia, en el ámbito de la enfermería, la estabilidad planteada por la ley es insuficiente. “Además de las 1.300 plazas convocadas ya queremos que también se incorporen las plazas del 2022, lo que daría como resultado una OPE mucho más atrayente, pues más personas tendrían la posibilidad de coger una plaza fija”, explica. Eso sí, apunta que eso debe ir acompañado de “una oposición más ‘light’, menos exigente y con el corte más bajo”.

Esto garantizaría, a su modo de ver, “que las personas con más puntuación y que llevan mucho tiempo trabajando en el sistema tengan más fácil el acceder a una plaza fija”. A mayores, considera que debe haber un cambio en el tipo de contratos que se realizan, “no pudiendo ser de menos de un año”, lo que “evitaría que la gente se nos vaya al extranjero a trabajar”. Finalmente, insiste en la negociación de una subida salarial acorde con los sueldos del resto de Europa.