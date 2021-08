Ucrania investiga la extraña muerte del activista bielorruso

Nueva York. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, negó rotundamente ayer las conclusiones que hizo públicas la Fiscalía de Nueva York en un detallado informe, que señala que el político acosó sexualmente a varias mujeres, la mayoría empleadas y exempleadas, entre 2013 y 2020. “Quiero que sepáis directamente de mí que nunca toqué a ninguna mujer de manera inapropiada ni me insinué sexualmente”, dijo el gobernador en un mensaje televisivo apenas dos horas después de conocerse los resultados del informe, que llevó a una oleada de peticiones de dimisión. “Tengo 63 años. He vivido toda mi vida adulta en público. Ese no soy yo, ese nunca he sido yo”, agregó Cuomo, que desde marzo las ha ido negando de forma repetida. EFE