UP, Vox y Ciudadanos, enzarzados en debatir el papel del rey emérito

Madrid. La secretaria de Organización de Unidas Podemos, Lilith Verstrynge, ha asegurado que la Casa Real debería dar explicaciones sobre las presuntas comisiones por negocios internacionales que habría cobrado el Rey emérito Juan Carlos I y no hacer “cortinas de humo relativas la educación de la Princesa Leonor”. Y ah dicho: “El Rey emérito parece que no está acostumbrado a que la Justicia le investigue a él y a la Casa Real. Creemos que debería estar aquí respondiendo de sus actos y ante la Justicia y no en Abu Dhabi disfrutando de la vida”, ha manifestado en unas declaraciones a la prensa. La dirigente de Podemos ha calificado de “vergonzoso” que el peso de la investigación sobre el Rey emérito lo lleve la justicia extranjera y que Hacienda y la Fiscalía investiguen “únicamente” desde que el Rey abdicara. “Esto significa que la inviolabilidad del Rey se aplica en su vida personal y nos hace preguntarnos si Rey Felipe VI estaría cometiendo delitos”, ha añadido.

Por otro lad, el portavoz del grupo parlamentario Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que la presunción de inocencia del rey emérito, investigado por delito fiscal, ha sido “violentada”. En declaraciones a los periodistas en Ronda (Málaga), Espinosa de los Monteros ha manifestado que “algunos medios de comunicación están asumiendo” que se han cometido “delitos que aún no se han demostrado” y ha asegurado que los “ataques” a Juan Carlos I provienen de estos medios, de “algunos políticos” y de la “izquierda sectaria”.

“Los ataques a un señor de más de 80 años que se ha exiliado voluntariamente no tienen nada que ver con lo que haya podido hacer o dejar de hacer”, ha insistido el portavoz del grupo parlamentario Vox en el Congreso, “sino por su condición de rey de España” y ser el “garante” de la “unidad” de la nación.

Espinosa de los Monteros ha reiterado que el señalamiento al rey emérito “tiene que ver con lo que ha simbolizado en los últimos 40 años”, a su juicio “el respeto a la unidad, a la igualdad y a la historia de España”.

De la misma manera que “atacan” al rey emérito, Espinosa de los Monteros ha señalado que estos agentes (políticos y medios de comunicación) “atacan el carácter nacional, las tradiciones y lo que nos identifica”, ha expresado..

No obstante, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha querido dejar claro “que nadie se piense que Podemos y los separatistas van a utilizar esto para hacer caer nuestro sistema democrático o, incluso, afectar al Rey Felipe VI”, quien según ha dicho, “está llevando su Jefatura del Estado con muchísima transparencia y generosidad”.

Y ha agregado que esta es “una de las instituciones mejor valoradas por la ciudadanía española”. E. PRESS / EFE