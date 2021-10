Valtònyc celebra que la justicia belga frene su extradición a España

INJURIAS A LA CORONA El rapero Josep Miquel Arenas, alias Valtònyc, celebró este jueves que el Tribunal Constitucional belga frenara su extradición a España al considerar que una ley belga de 1847 que penaba las injurias a la corona es ahora inconstitucional y no se puede utilizar para entregarle.

“Siempre he tenido claro que quería poner mi caso en manos de los derechos fundamentales para un beneficio colectivo. Lo hemos conseguido, hemos ganado y Bélgica elimina las injurias a la corona del código penal”, escribió Valtònyc en Twitter tras conocer el fallo del Constitucional belga.

“Yo no bajé la cabeza, pero vosotros no me habéis dejado solo. Gracias”, añadió el cantante mallorquín.

El Tribunal Constitucional belga se pronunció a raíz de una pregunta que le planteó el Tribunal de Apelación de Gante, el que deberá decidir sobre la euroorden que dictó contra Valtònyc la Audiencia Nacional española.

El Tribunal de Apelación quería saber si conforme a esa ley del siglo XIX las ofensas al rey se deben considerar un delito y, por tanto, hubiera cabido la posibilidad de extraditar al rapero a España, al existir la doble incriminación prevista en la euroorden que la Audiencia Nacional dictó en el año 2018 contra el rapero. efe