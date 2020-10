Villagómez : “Habrá acuerdo para renovar el CGPJ”

SANTIAGO. Redacción. Alfonso Villagómez Cebrián, magistrado de lo contencioso-administrativo, es muy claro es sus declaraciones a EL CORREO GALLEGO. El juez ourensano está convencido de que los dos grandes partidos limarán asperezas y que “habrá acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial”. Después del agrio enfrentamiento a raíz de la proposición de ley de PSOE-UP para reformar la elección mayoritaria de los Vocales del poder judicial, Villagómez considera que el Partido Popular no va a poder rechazar la oferta de pacto que ha ofrecido Pedro Sanchez. “No se puede esperar más tiempo. Llevamos dos años con un Consejo bloqueado y en funciones”, subraya el magistrado.

Preguntado sobre su juicio en relación a la citada propuesta de reforma legal, aclara que “la Constitución fijó el porcentaje de 3/5 para elegir a los Vocales no judiciales, pero dejó abierta la mayoría para la elección de los de origen judicial al remitirse a lo que se regule al respecto en la LOPJ¨. No obstante considera esta cuestión una polémica estéril y desproporcionada, puesto que en ningún momento la reforma incide en la independencia judicial que “sólo es de jueces y magistrados, no del CGPJ”. Villagómez adelanta que tendremos pronto un CGPJ renovado “con 10 vocales propuestos por el PSOE, 10 por el PP y un presidente o presidenta de consenso”.