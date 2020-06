Vox amenaza con dejar de apoyar al Ejecutivo de Andalucía

Sevilla. Vox asegura que PP y Cs pueden contar con su apoyo si respetan “el espíritu” de los pactos que cerraron el año pasado, manteniendo así la estabilidad del Gobierno en Andalucía, pero les lanzó una advertencia: “Si no se cumplen los acuerdos habrá problemas, se pueden buscar otros socios”, subrayó.

El diputado de Vox Manuel Gavira, elegido presidente de la comisión de estudio para la recuperación tras el covid-19, señala en una entrevista con la Agencia Efe la “línea roja” que ponen al Gobierno bipartito, que el dinero vaya “a lo realmente necesario” y no a “mantener ideológicamente algunas historias que no son necesarias”, como las subvenciones a determinadas asociaciones.

Admitió que con la actual situación económica será más difícil llevar a cabo algunos puntos de los acuerdos, pero lo que Vox ve “inquebrantable” es “el espíritu” de esos pactos, por lo que si eso se respeta “puede haber nuevo presupuesto, claro que sí”.

Explicó que su partido está reuniéndose casi semanalmente con el Ejecutivo andaluz desde hace meses para estudiar las posibles reordenaciones del presupuesto.

“Yo no sé si este Gobierno es frágil o débil, lo que sí sé es que si cumple los acuerdos es estable, sólo tiene que cumplir lo acordado, y Ciudadanos tiene que cumplir”, dijo el diputado, que insistió en que si lo cumplen, “habrá legislatura estable, que no lo cumplen, serán ellos los que lo rompan”, y añadió que Vox no teme que PP y Cs prescindan de su apoyo. efe