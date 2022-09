Vox ironiza con que el PSOE valenciano rebaje impuestos

Madrid. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, puso en duda ayer el anuncio de rebajas fiscales del presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y sostuvo que “es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un político de izquierdas baje los impuestos”.

En rueda de prensa en el Congreso, Espinosa de los Monteros ironizó además con el hecho de que Puig haga este anuncio a ocho meses de las elecciones. “Cuando lo veamos lo consideraremos, me cuesta mucho creer que vayan a bajar los impuestos”, insistió. Como aviso general, explicó que toda reducción impositiva debe conllevar una bajada del gasto público para no aumentar el déficit y la deuda. “Si no, es un brindis al sol”, aseveraba. EP