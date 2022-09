Zelenski: “Vladimir Putin quiere ahogarnos en la sangre de sus soldados”

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo, en una entrevista que publica el diario alemán “Bild”, que Vladimir Putin quiere ahogar a Ucrania en sangre “pero también en al sangre de sus propios soldados”.

“El quiere ahogar a Ucrania en sangre, pero también en la sangre de sus propios soldados”, dijo Zelenski comentado la movilización ordenada por Putin que, según él, no es algo nuevo. “Nosotros ya sabemos que ha movilizado cadetes, muchachos que no sabían pelear. Ni siquiera pudieron terminar su formación. Toda esa gente no sabe pelear. Esos cadetes han caído. Han venido a morir entre nosotros”, aseguró.

La movilización ordenada por Rusia, según Zelenski, muestra que Putin tiene problemas con sus oficiales y otro personal militar.

El anuncio de la movilización no sorprendió a Zelenski, que además dice que en ello no hay nada nuevo para él. “Tengo todas las informaciones que necesito. El discurso no fue nada nuevo para mi.. Nuestros servicios secretos y nuestros aliados ya lo han dicho. La movilización se ha hecho durante todo el último mes”, dijo.

“Está viendo que sus unidades sencillamente salen corriendo. Necesita un ejército de millones porque ve que muchos de los que han venido han salido corriendo”, agregó el presidente para el que la movilización es “una tragedia, ante todo, para el pueblo ruso”, y también un resultado de la “incapacidad del Ejército profesional” de Rusia, según su portavoz Serhiy Nikíforov.

Por otra parte, una mayoría de países de la Unión Europea han presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un proyecto de resolución para que se nombre a un relator especial con el fin de investigar abusos en el interior de Rusia, algo que debería votarse al final de la actual sesión, el 7 de octubre.

El borrador, aún no publicado por el Consejo pero que ya circula entre delegaciones de los 47 países miembros, al parecer está encabezado por la delegación Luxemburgo y cuenta con el apoyo de todos los miembros de la UE excepto Hungría. Según el texto al que ha tenido acceso Efe, el relator, durante un mandato de 12 meses, debería examinar la situación de los derechos humanos en Rusia e informar de sus conclusiones en las sesiones que dentro de un año celebrarán tanto el Consejo como la Asamblea General de la ONU. Rusia conceder “acceso sin obstáculos” al país..