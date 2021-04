Tarot del amor con las mejores tarotistas de España

El tarot del amor puede brindarte información importante acerca del futuro de tu relación, o la llegada de un nuevo romance a tu puerta. Sin embargo, no todas las cartomantes son asertivas a la hora de interpretar las barajas y por eso es importantísimo contar con las mejores tarotistas de España .

Amanda Gómez

Santiago

Luna Lesmes

Ananda Rivera

Desde muy pequeños hemos desarrollado la falsa creencia que no todo puede ser perfecto. Es decir, que cuando un aspecto de tu vida va bien seguramente otro desfallezca, pero esto es una mentira. Tú puedes tener una excelente carrera profesional, una hermosa familia, estabilidad económica y también una pareja que te brinde muchos momentos de placer y felicidad.

No debes temer cuando un aspecto de tu vida va de maravilla, las mejores tarotistas de España te ayudan a tener equilibrio y plenitud en todas las áreas. Para hacer lo anterior, toman los datos de una lectura del tarot de amor y los comparan con una tirada del tarot evolutivo , así pueden determinar en qué punto de tu vida te encuentras y qué falta para que sea perfecta y plena.

Por lo que, si buscas una vida perfecta olvídate de los juicios ajenos; lo que opinan los demás acerca de la felicidad nada tiene que ver contigo, borra los estándares de la sociedad y pregúntate: ¿Qué me hace feliz?

Aprendemos de nuestros padres moral y sentido ético, vamos absorbiendo como esponjas conocimientos que consideramos objetivos y que realmente no lo son. El primer paso hacia el autoconocimiento es desaprender todo lo que una vez creímos cierto.

Otro libro clásico que debes tener en tu biblioteca es: “Tus zonas erróneas” del increíble Doctor Wayne Dyer, una lectura obligada si estás en vías de evolución. Un libro que te señala pequeños defectos que paralizan tu vida y que generan un sufrimiento totalmente innecesario. Un libro que se come en un bocado y se disfruta toda la vida.

Olvídate del lema: yo soy así y no puedo cambiar, TODOS, absolutamente todos podemos ser una mejor versión.

¿Por qué es tan importante la propia felicidad? Simple: si no eres feliz y no te amas es imposible hallar el amor. Para que las mejores tarotistas de España te ayuden a conseguir pareja estable tú debes reconocer tu valor y amarte.

Las mejores cartománticas españolas saben que las relaciones de pareja que funcionan, son aquellas conformada por dos individuos que se respetan, se aman y no dependen emocionalmente uno del otro. El apego no es amor, es posesión y puede llevarte a la depresión, ansiedad o la violencia.

¿Qué es el honjok? Simplemente la práctica de estar sólo por voluntad propia, sin sentirse fracasado por no tener pareja. Ser una tribu de uno y disfrutarlo, utilizar este tiempo en soledad para auto conocerse y amarse aún más.

En Corea del Sur desde el año 2017 ha surgido un movimiento que explica muy bien el punto anterior, hablamos de honjok traducido al español como: la tribu de uno. Quienes lo defienden hablan de estar solos por elección, de no responder a las exigencias sociales en cuanto aspecto, pareja o matrimonio.

No eres más o menos exitoso si estás casado; todo es cuestión de perspectiva y como asumas lo que sucede en tu vida.

Tener o no tener pareja puede influir en la felicidad personal sólo si tú lo permites.

Los titulares negativos inundan los mejores periódicos virtuales, hablan de protestas, guerras, enfermedades y vejaciones, pero el bien es mayoría sólo que no hace tanto ruido. Las mejores tarotistas de España recomiendan no perder la esperanza ni caer en estados ansiosos, no olvides que puedes optar por una buena sesión de tarot angelical para equilibrar tus emociones y renovar tu fe.

Mantener la esperanza y actuar con prudencia

Todos en algún momento necesitamos el apoyo de guías espirituales, de cartománticas expertas con el don de la clarividencia, para vislumbrar esos detalles que están pasando desapercibidos o que no conocemos.

¿Tienes dudas, problemas de pareja o atraviesas una mala situación económica? No te preocupes más, da el primer paso hacia una vida plena y consulta el mejor tarot del amor de España. Estás a sólo una llamada de distancia.