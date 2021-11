Tarot del amor Online, resuelve tus problemas sentimentales

Elvira, experta en Tarot del Amor online

Ananda, vidente online fiable

Amelia,especialista en el tarot del amor

Fátima, tarotista que acierta en el amor

Una persona que no se tiene en alta estima, es una persona que no sabe poner límites a quienes se acercan a ella y prefiere aguantar maltratos con tal de sentirse querida por alguien más. El maltrato puede ser psicológico, con lo cual se puede caer en un ciclo interminable de sufrimiento interno, pero en los casos más graves el abuso puede ser hasta físico.

● No te tomes las críticas a modo personal: las personas siempre van a juzgar a otros. Sí existen las críticas constructivas, pero no siempre quienes las exponen saben hacerlo, por lo que terminan atacando al otro. Por lo tanto, no te preocupes demasiado, todo está en tu actitud y en tu capacidad para asumir la crítica como una oportunidad de mejora. Analiza si hay algo que puedas rescatar de lo que te dijeron y, si no lo hay, déjalo ir. Recuerda además que un error no te define como persona.

● No te compares: lo que les ocurre a muchas personas inseguras es que idealizan al otro, cuando en realidad todos tenemos virtudes y defectos, áreas en las que tenemos habilidades en las que destacamos y otras en las que no tenemos tanto talento. Recuerda que cada persona es única y especial a su manera.

● La aprobación que importa es la tuya: hay veces en las que buscamos la aprobación de los demás cada vez que logramos algo. Sin embargo, lo más importante es que tú te sientas satisfecho con tus logros, de lo contrario siempre estarás insatisfecho.

● Celebra cada logro: por más pequeño que sea, un paso adelante siempre es el comienzo o un avance hacia lo que queremos. Por lo tanto, no pases por alto las pequeñas conquistas que vayas teniendo a lo largo de tu vida o de un proyecto definido. Hacer una celebración o darte una recompensa cuando logres algo, aumentará tu seguridad y te impulsará a conseguir más objetivos.

● Limita el diálogo interno: Si eres una persona insegura, probablemente te darás cuenta de que pasas la mayor parte del día hablando contigo mismo. Normalmente el diálogo es negativo, por lo tanto, es necesario que cambies el tipo de pensamientos que pasan por tu mente por ideas más optimistas y constructivas.

● Sal de tu zona de confort: atrévete a enfrentar tus miedos y asumir nuevos retos. Esto te permitirá que cada vez que lo hagas ganes más seguridad en ti mismo. Así lo afirman las tarotistas del tarot del amor online.