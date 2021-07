Videntes de confianza que son una apuesta segura hoy en día

Cristina Sevilla, clarividente de fiar

1. Usa plantas en el hogar

Estos organismos vivos que crecen nutriéndose de las sales minerales y del anhídrido carbónico que obtienen mediante sus raíces o los poros de sus hojas, son poderosos conectores con las fuerzas de la naturaleza. La energía verde de la vida que transmiten y representan, es capaz además de oxigenar los espacios y mantener la correcta humedad del ambiente. Aspectos que sin duda son beneficiosos para nuestro bienestar físico, mental y espiritual.

2. Opta por lo minimalista

Libérate de aquello que no necesitas y que no tenga un valor emocional para ti. Puedes guiarte de la regla de los tres días para limpiar tu hogar de lo que no hace falta. La regla consiste en desechar o regalar aquello que no has usado en tres días consecutivos.

3. Confía en tu instinto

La herramienta más básica y útil que tenemos como especie, es nuestro instinto o sexto sentido. Esa conducta innata y que se manifiesta de forma inconsciente en nosotros como respuesta a ciertos estímulos, es de gran valía para la especie humana. Cada vez lo dejamos más de lado, pero no tiene por qué ser así. Confía en ti misma, en tus intuiciones, esto te ayudará a tomar muchas decisiones difíciles.