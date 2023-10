La Carreira Pedestre Popular de Santiago es toda una referencia tanto en la ciudad compostelana como en toda la comarca. No hace falta hablar de cifras de participantes. Son pocos los que no vistieron de corto algún último domingo de octubre para completar un recorrido de doce kilómetros en el que recibieron el aliento de un público incondicional que tambiénm considera a esta prueba como una cita ineludible.

Todo está preparado. La organización lleva meses trabajando con un único objetivo: que todo salga a la perfección. El grupo Prensa Ibérica, editor de EL CORREO GALLEGO desde el pasado mes de enero, apostó por esta prueba atlética. Sabe que es una seña de identidad de la ciudad y que no se puede ni se debe perder.

En su afán está conservar una carera en la que los atletas más competitivos, los que se pueden considerar de la elite, se mezclan en una misma prueba con los participantes más populares que tienen como único objtetivo finalizar y llegar a la meta de la plaza do Obradoiro.

Para todos ellos se agota el plazo para inscribirse. Aquellos atletas que deseen participar en la prueba pueden formalizar su inscripción hasta hoy domingo, 22 de octubre, a las 23.59 horas, siguiendo las instrucciones que figuran en el enlace.

El coste será de diez euros para los adultos y de cinco para los escolares. En caso de agotar ese plazo, también habrá opción de inscribirse hasta el martes, día 24, a las 23.59, pero en este caso la inscripción pasará a tener un coste de quince euros para los adultos y ocho para los escolares.

Los escolares podrán inscribirse como equipo (colegios o clubs) o de forma individual. Cada club o centro de enseñanza podrá anotar a todos los participantes que deseen. Para puntuar deberán llegar a meta un mínimo de veinte corredores. Los cinco primeros centros de enseñanza clasificados recibirán un trofeo y el primero de ellos además un premio en metálico de 300 euros.

Recibirá un premio especial de un vale de 200 euros para material deportivo, el equipo (club o colegio) con mayor número de participantes. De este premio queda excluido el primer equipo clasificado.

Se establecerán cajones de salida de acuerdo con los tiempos que indiquen los corredores a la hora de inscribirse, siempre y cuando lo hagan hasta el día 22. En la salida, los participantes deberán situarse en los espacios marcados con el mismo color que lleven en sus dorsales.

Como en años anteriores, la carrera de adultos (de 12 kilómetros) es independiente de la escolar (de siete kilómetros). Los mayores saldrán a las 10.00 horas y los más pequeños, a las 11.30 horas. En ambos casos el pistoletazo de salida se efectuará en la avenida de Xoán XXIII.

En esta edición el recorrido sufre una ligera variación a causa de las obras que se están acometiendo en la rúa de Pastoriza por lo que los corredores, una vez que culminen la cuesta de Vite, se dirigirán por la avenida de Xoán XXIII a la plaza de Ultreia para seguir por la rúa do Espíritu Santo y conectar ya con el viejo trazado en la rúa de Santa Clara.

Esta variación no tiene incidencia alguna en cuanto a la distancia aunque el perfil no es el mismo ya que la rúa do Espíritu Santio pica para arriba lo que requerirá un mayor esfuerzo a los atletas.