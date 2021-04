Compostela: las rentas más altas ‘viven’ en el corazón del Ensanche

Santiago, con una renta media neta de 13.950 euros por habitante, ocupa el cuarto puesto en el ranquin gallego por concellos, tal y como consta en el último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos de 2018. La relación la encabeza Oleiros, con una renta disponible por habitante de 16.170 euros. Asimismo, el top 5 lo completan As Pontes de García Rodríguez (segunda, con 15.132 euros), A Coruña (tercera, con 18.934) y Cervo (quinto, con 13.697 euros). Mientras, del sexto al décimo lugar en el ranquin se sitúan Bergondo (18.134), Mondariz-Balneario (13.232), Parada de Sil (13.094), Cabanas (12.957) y Teo (12.810 euros).

Los indicadores de renta media por habitante muestran que los compostelanos con mayor poder adquisitivo residen en calles como Xeneral Pardiñas, Doutor Teixeiro, Carreira do Conde o Montero Ríos, donde la renta media por persona supera los 20.000 euros. De hecho, el pico más alto por distritos se sitúa en 21.534 euros.

En el desglose por zonas, además de las principales calles del centro de Santiago, destacan también los datos estadísticos de barrios como Santa Marta. En la Avenida da Liberdade, por ejemplo, la renta media neta por persona supera los 18.000 euros, mientras que en otra de las calles más importantes del sur de la ciudad, como la avenida de Barcelona, el dato se sitúa en 18.328 euros. Entre las zonas top de la capital gallega figura el entorno del parque de Galeras, con 19.662 euros.

Si miramos al casco histórico, la cosa se divide. Mientras que las vías más próximas a la Catedral como rúas do Vilar, do Franco o da Raíña son las más acaudaladas (con medias por encima de los 16.000 euros), calles tan emblemáticas como rúa do Preguntoiro y A Caldeirería, con medias en torno a 14.000 €, se desmarcan con rentas más bajas. Llama atención el caso de la rúa San Pedro, un calle conocida por su oferta gastronómica y comercial, con ingresos por habitante que no superan los 13.600 euros.

Por el contrario, barrios de la periferia como A Rocha (9.829 euros), Berdía (9.736), Castiñeiriño (11.564) o Angrois (10.317 euros) figuran en la parte baja del ranquin. En la zona media se sitúan zonas como Vidán (14.868 euros) o Fontiñas (13.023). Así pues, la estadística refleja diferencias de más de 10.000 euros en las rentas medias de unos y otros. No obstante, hay datos curiosos: en una parte de Fontiñas, la comprendida por las calles Viena, Atenas, Lisboa y Londres, presentan mayor renta (15.020 euros), mientras que en el resto de rúas del barrio cae a 14.031 €.

El INE ha estrenado un sistema que permite visualizar en mapa los datos de renta por municipio, distrito y sección censal. La aplicación permite a los usuarios elegir cualquier calle de España para consultar los datos.