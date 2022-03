Decenas de transportistas llevan sus camiones hasta la Xunta en una nueva jornada de protestas en puertos y polígonos

SANTIAGO. EP. Transportistas gallegos han protagonizado una nueva jornada de protestas por la subida del precio de combustibles, en un martes en el que han llevado sus movilizaciones hasta la Xunta de Galicia, además de protagonizar paros y piques en puertos como el de A Coruña y Vigo, así como diferentes polígonos industriales como los de Narón y Pontevedra. En Santiago, sobre las 13,30 horas han comenzado a llegar los primeros camiones a San Caetano, en donde han dejado sus vehículos aparcados enfrente de la Xunta mientras hacían sonar las bocinas. Posteriormente, cerca de las 14,15 horas ha llegado el resto del convoy, en el que había también grúas y tractores. Según la Policía Local, han participado 40 vehículos --que han salido del polígono de Costa Vella-- y unas 140 personas a pie --que partieron de Amio--.

Este paro convocado a nivel estatal por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional --del que se desmarcan las principales federaciones del país-- es secundado en Galicia por la asociación Apetamcor, cuyo presidente, José Manuel Rodríguez, avisa de que seguirán con las protestas “hasta que el Gobierno tenga la decencia o el tiempo de sentarse con el pequeño”. “Nos estamos arruinando y no se quiere sentar con nosotros”, se queja. En declaraciones a los medios a su llegada a San Caetano, el presidente de Apetamcor ha explicado que han ido hasta la sede del Gobierno gallego, “no para reivindicar nada a la Xunta”, sino para pedir “auxilio” y que intervenga por los transportistas ante el Gobierno central. José Manuel Rodríguez expone que los impuestos al combustible son del 50%, por lo que el Ejecutivo central “tiene margen para intervenir ahí“. “Ahora es el momento de intervenir el precio del gasóleo”, sostiene.

SEGUIRÁN CON LAS MOVILIZACIONES. El responsable de Apetamcor exige que el Ejecutivo central se siente con “todos” y “no solo con las grandes patronales”. “No somos los culpables de que falte mercancía o que haya desabastecimiento en los supermercados, el culpable sigue siendo el Gobierno, que no tiene tiempo de sentarse con nosotros”, censura. “Seguiremos con esto hasta que nos dejen, porque es mejor estar parados que trabajando”, sentencia. En declaraciones a Europa Press, Manuel, un camionero llegado a Santiago desde Val do Dubra, avisa de que no van a parar sus movilizaciones “hasta que no se solucione” porque no pueden trabajar “perdiendo dinero”. Cifra en un incremento de entre el 60% y 70% la subida de precio de combustible en las últimas semanas.

Igualmente, Borja, un transportista de Oroso, indica que “hay que parar” como única solución. Lamenta que repostar supone entre 200 y 300 euros más que antes.

PUERTOS Y SUBASTA DE GANADO. La incidencia del paro del transporte se ha hecho notar en la Central Agropecuaria de Galicia Abanca, que no ha podido celebrar sus subastas debido a que no se han llevado a los animales a Silleda (Pontevedra). A esto se unen otras problemáticas en Galicia como la suspensión de subastas de pescados en puertos como los de Burela y Celeiro (Lugo), en día también marcado por paros en el sector pesquero.

Fuentes de la Autoridad Portuaria de Vigo han confirmado que la huelga ha afectado al transporte de pescado para mercados mayoristas, es decir, grandes camiones que salen de la terminal olívica en dirección a mercados centrales como los de Madrid o Barcelona. Las mismas fuentes, no obstante, han precisado que sí han podido salir los transportes para mercado minorista (pescaderías y plazas de abastos) y grandes superficies (hipermercados). También se ha mantenido la venta y subasta en lonja.

En A Coruña y su área, los transportistas están protagonizando piquetes en polígonos y en el puerto, tanto en el herculino como en el de Punta Langosteira, en Arteixo, para exigir al Gobierno la adopción de medidas ante el aumento del precio del carburante. Robustiano Camarero, uno de los afectados, ha emplazado al Ejecutivo a tomar medidas. “Gano más con el camión parado”, resume sobre la situación este autónomo, que pertenece a la cooperativa Codebas, una de las convocantes de las movilizaciones. “Estamos parados porque no nos queda más remedio”, insiste, explicando que han llevado sus piquetes a polígonos, al puerto de A Coruña y al de Langosteira para informar a otros y pedirles que se sumen a las protestas. “Estamos con beneficios cero, no compensa trabajar y hay formas para abaratar el gasoil”, ha señalado a Europa Press otro autónomo afectado, que ha explicado que hay transportistas que no recogen mercancía al escuchar sus reivindicaciones, aunque otros optan por seguir. “No tenemos mucho más que perder”, han precisado al ser preguntados si continuaran con las protestas.

Por su parte, el presidente de la Lonja de A Coruña, Juan Carlos Corrás, admite que la situación es “complicada” y se suma a la petición de una respuesta por parte del Ejecutivo central. En este sentido, señala que si ya había barcos parados por el alza de los carburantes, ahora hay más por la protesta de los transportistas. “Barcos de arrastre y de cerco”, precisa. Corrás explica que esta situación lleva a que la lonja esté “en mínimos”. De hecho, en esta jornada no pudieron abastecer al mercado nacional, aunque sí fue posible en la jornada del lunes. “El Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto”, insiste.



LUGO/MADRID. EFE. La huelga de transportistas convocada este lunes por la minoritaria Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional ha transcurrido durante su primera jornada con escasa incidencia, pero con algunos cortes de carretera aislados e intermitentes en distintos puntos del país. Sin embargo, la Plataforma convocante, minoritaria y sin representación en el órgano de diálogo del sector con la Administración -el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC)-, ha asegurado que el 90 % de los autónomos y pymes del sector han secundado el paro indefinido iniciado hoy y que no secundan las asociaciones mayoritarias. El presidente de la Plataforma, Manuel Hernández, ha advertido de que la huelga se prolongará hasta que el Gobierno central no atienda sus peticiones, que sobre todo se centran en la rentabilidad del sector, pues ha asegurado que con el precio del combustible tan elevado los camiones trabajan a pérdidas. Hernández se ha mostrado convencido de que, a partir de este martes, la huelga "irá a más" y ha pedido disculpas a los ciudadanos por los contratiempos que la medida pueda causar, pero ha reiterado que los transportistas "no tienen más remedio".

Por su parte, fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) han señalado que los paros del transporte no han ocasionado incidencias destacables, aunque sí han detectado piquetes informativos, por lo que se han establecido rutas alternativas. Fuentes del Servicio de Información de la DGT han concretado a Efe que se han visto afectados tres tramos de carreteras en la A6, en Lugo en sentido Madrid había un carril cortado; en la N640, también en Lugo, en el municipio de A Campiña, se registraban retenciones, y en la A27 en Tarragona, en dirección al puerto, había un kilómetro de atasco.

PIQUETES EN LUGO. Los piquetes informativos de la huelga convocada por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional se han desplazado este martes a la rotonda de Nadela, donde la Autovía del Noroeste (A-6) enlaza con la circunvalación de Lugo y con el corredor a Monforte de Lemos, además de reunirse en el Parque de Empresarial de As Gándaras y en la zona de A Campiña. También se desplazaron a las inmediaciones de la fábrica de Novafrigsa, en el municipio de Lugo, donde algunos ganaderos se sumaron a su protesta y este mediodía podía verse una enorme hilera de camiones parada en la carretera de acceso a la factoría. A primera hora de la mañana volvían a desplegarse, por segunda jornada consecutiva, en varios puntos del polígono industrial de O Ceao, en la ciudad de Lugo, donde ayer cortaron la entrada al parque empresarial y el acceso a la Autovía del Noroeste (A-6).

Según la información facilitada por conductores que pasaron a primera hora de la mañana por el polígono, los piquetes volvieron a concentrarse en el acceso principal al parque empresarial desde la carretera Nacional VI, en la Rúa Benigno Rivera, donde paraban a los camiones que seguían circulando. Otro grupo se concentró en la última rotonda antes del acceso desde el parque empresarial a la Autovía del Noroeste (A-6), más o menos a la altura del kilómetro 500, a su paso por la ciudad de Lugo.

Fuentes de la Terminal de Mercancías de Lugo informaron de que “está todo parado” en el polígono en lo que se refiere al sector del transporte y “no se ve ni un camión, ni grande ni pequeño” por las calles del parque empresarial. Otras fuentes informaron de que los piquetes se reunieron a mediodía en el Parque Empresarial das Gándaras y, desde allí, se desplazaron a la rotonda de Nadela y a la zona de Lamabranca, donde se encuentra la fábrica de Novafrigsa. Algunas gasolineras de Lugo reconocían que, si no reciben suministro a lo largo de este martes, podrían quedarse sin combustible, también porque han aumentado los repostajes de conductores particulares por temor a que la huelga se prolongue.

El portavoz de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional - que ha convocado la huelga-, Manuel Hernández, cifró el seguimiento del paro en Galicia, en general, y en Lugo, en particular, en torno “al 95 % de los transportistas autónomos” de la comunidad y de la provincia. Tradime, una de las organizaciones de transportistas mayoritaria en la provincia de Lugo, cifra el paro en el sector del transporte de mercancías por carretera en más de un 70 %, aunque también matiza que no se debe únicamente a la huelga convocada la plataforma. “Vemos que la mayoría de los camiones están parados”, dijo el vicepresidente de Tradime, José Fernández, quien cifra el seguimiento del paro en torno a un 70 %.

En todo caso, Fernández también precisó que ese paro en el sector del transporte no se debe únicamente a la convocatoria de la huelga, porque muchos camioneros han tomado la decisión de parar, de asumir “un cese temporal de actividad”, como consecuencia del elevado precio del gasóleo y ante la imposibilidad de repercutir esa subida en la tarifa de los portes. En ese sentido, precisó que Tradime ha asumido el paro “por el precio del combustible, pero no por el apoyo a la convocatoria de huelga planteada por una plataforma”. Sucede, aclaró José Fernández, que “se han juntado en el tiempo ambas circunstancias, el hambre y las ganas de comer”, porque lo que Tradime les transmitió a sus asociados fue la “recomendación” de que parasen en este momento si no podían repercutir de algún modo en las tarifas a sus clientes esa subida del precio del combustible.



SEGUIMIENTO POR COMUNIDADES. En Galicia se han registrado cortes de tráfico en algunos puntos de varias carreteras. En Lugo, desde primera hora de la mañana hubo interrupciones del tráfico en el polígono de O Ceao, que provocaron las retenciones citadas. En Madrid no se han producido incidencias destacables, más allá de algún piquete informativo en zonas como Mercamadrid. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que no ha habido complicaciones y ha descartado que se puedan producir desabastecimientos. En Castilla y León, la agrupación de transportistas del Bierzo, Valdeorras, Astorga y La Bañeza, en la provincia de León, ha liderado el paro patronal, con un seguimiento que elevan al 95 %, según el portavoz de esta agrupación, Antonio García. En Asturias, la jornada discurre sin incidentes relevantes, aunque sí hubo daños materiales en Mercasturias cuando un miembro de un piquete trató de bloquear con su vehículo el paso a un camión y acabó produciéndose una colisión.

En la Comunidad Valenciana tampoco se registraron incidentes de importancia. Uno de los portavoces de la plataforma convocante, Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación de Transporte Portuario de la región (Asotraport), ha dicho a Efe que el seguimiento de la huelga llega al 85 % y ha afectado a la actividad de las terminales del Puerto de Valencia. En Andalucía, la huelga del transporte no ha parado la actividad, aunque sí hubo algunos piquetes informativos en polígonos industriales. A primera hora de la mañana hubo cortes intermitentes de tráfico en Bailén (Jaén) según fuentes del sector.

La Asociación de Empresarios de Transportes Discrecionales de Mercancías por Carretera de Santander y Cantabria (Asemtrasán) ha convocado desde este lunes un paro indefinido al margen del de la Plataforma ante el panorama "límite" que vive el sector, su presidente, José Andrés Cianca. La huelga en Navarra, secundada por Tradisna, que representa a autónomos y pequeñas empresas del sector, se está desarrollando sin incidentes destacables, según ha informado la Policía Foral a Efe, que ha reseñado la presencia de piquetes hacia las 8:45 horas en el Polígono Agustinos en la Comarca de Pamplona y en el edificio de Correos.

La huelga de los transportistas ha tenido una leve incidencia en Euskadi, donde las protestas se han notado sobre todo en el puerto de Bilbao y también en San Sebastián, en cuyo centro una caravana de camiones ha hecho sonar sus bocinas en esta primera jornada de paro. En las instalaciones del puerto de Bilbao se han secundado paros parciales por algunas plataformas de transporte, principalmente de mercancía general. La patronal del Transporte de Baleares no ha secundado la huelga, pero por la mañana algo más de un centenar de camiones circularon por una de las vías del cinturón de Palma y provocaron atascos en el momento de mayor tráfico.

LA CNTC SE REUNIRÁ EL MIÉRCOLES CON LA MINISTRA. La CNTC se reunirá el próximo miércoles con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para tratar el problema que supone el alza de los combustibles. Por su parte, la mayoritaria Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) entiende que "no es el momento" de secundar un paro de transportes, y menos aún si es indefinido y "sin objetivos claros", porque "solo servirá para desestabilizar aún más la complicada situación" tras la invasión de Ucrania por Rusia. Sin embargo, reclama al Gobierno una acción "inmediata" que limite los precios del combustible para el transporte de mercancías por carretera mientras dure la situación actual, derivada de la invasión de Ucrania por Rusia, que ha provocado un aumento del precio de los combustibles del 20 %.