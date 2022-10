El maquinista que llevó el tren hasta Ourense: “Yo también hubiera cogido la llamada”

"¿Si consideraba que estaba desprotegido pensaba que la seguridad en la circulación era una amenaza para los viajeros?", dice la letrada. "Si", responde Illanes. "¿Por qué no lo denunció o puso en conocimiento de sus superiores?, insiste. "No se le hizo caso al informe del jefe de maquinistas de Ourense", añade. "Me causa sorpresa que un maquinista que sabía que había deficiencias de seguridad no haya hecho nada, ni siquiera lo hizo constar en los partes", lanza la letrada. "Si alguien considera que eso tiene que ser así tendré que darlo por válido", responde el maquinista Illanes antes de reconocer que él no hizo ninguna denuncia ante Renfe o Adif