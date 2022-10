El padre de una víctima agrede al exalto cargo de Adif al abandonar el edificio del juicio

El padre de una víctima del accidente del Alvia ha agredido al ex alto cargo de Adif Andrés Cortabitarte, que es junto al maquinista uno de los acusados en el juicio que ha dado comienzo este miércoles.

Ha sido tras abandonar el edificio judicial por la puerta habilitada para ello cuando Cortabitarte ha recibido el golpe. A primera hora de la mañana, el exdirector de seguridad de Adif había optado por entrar por otro acceso.

Tras recibir el golpe por parte del padre de una de las víctimas mortales del accidente, ocurrido el 24 de julio de 2013 en el barrio compostelano de Angrois, Cortabitarte parecía sufrir un desvanecimiento y los policías nacionales que lo custodiaban lo han apoyado contra un furgón para comprobar su estado.

Posteriormente, el exresponsable de Seguridad de Adif ha embarcado en el coche para abandonar la Cidade da Cultura mientras los agentes tomaban declaración al hombre que le había propinado el golpe.

Cortabitarte, a pesar de las insistentes preguntas de los periodistas a la salida del edificio --antes de la agresión--, ha advertido que no iba a pronunciarse sobre el juicio con una única pero contundente declaración que ha ofrecido: "En 10 años (no) he hablado y no voy a hablar nunca".

Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) señalan a Europa Press que la indicación era que solo había un acceso a la sala de vistas, la puerta principal por la que ha llegado y salido el maquinista.

Dado este incidente, la Policía Nacional tendrá que evaluar si hay que tomar medidas y está justificado habilitar otro acceso, que en cualquier caso ya utilizó el exalto cargo de Adif a su llegada al edificio judicial. E.Press