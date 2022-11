Entre las 19 y las 20:30 horas, la Marcha Mundial das Mulleres tiene convocadas un total de 23 movilizaciones por toda la comunidad. En la provincia de A Coruña, la de la ciudad herculina partirá a las 20 horas del Obelisco, y hay otras convocadas en As Pontes (19:30h, desde la Praza do Hospital), Betanzos (20:30h, destrás del palco de la música), Carnota (19:30 h, Praza da Pedra), Cee (20h, Praza do 8 de marzo), Santiago (20h, Praza do 8 de marzo), Narón (19:30h, Praza da Gándara), Noia (20:30h, Concello), Ordes (20:30h, Alameda) y en Ponteceso (20h, Praza do Recheo). De la ciudad de Pontevedra, la movilización parte a las 20h de la Audiencia Provincial, y en el resto de la provincia están convocadas en A Estrada (20:30 horas de la Praza do Concello), Lalín (20:30 h, Praza da Igrexa), O Porriño (20h, Praza do Concello), Val Miñor (20h, cruce da Ramallosa), Vigo (20h, Vía Norte), Vilagarcía (20h, Praza de Galicia) y también en Vila de Cruces (19h, Praza da Igrexa). En Ourense parte a las 20h de Castañeira, y en la provincia hay otra convocada en Ribadavia (20h, Praza Maior). Por su parte, en la provincia lucense hay movilizaciones convocadas en Lugo (20 h, subdelegación del Gobierno), Sarria (20:30h, Praza da Vila) y en Vilalba (20h, Praza da Constitución.