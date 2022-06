ángela precedo

Santiago

Esta semana se ha abierto en el Consejo de Ministros un ‘melón’ delicado. En un momento en el que cada vez más jóvenes consumen porros y empiezan a tontear con el cannabis a menor edad, el Gobierno español se plantea la legalización del cannabis medicinal y su regulación para poder abrir su venta controlada y bajo receta médica en las farmacias. La propuesta salió adelante y está ya en estudio más profundo para poner en marcha su aplicación.

Y, por su controversia evidente, los diferentes sectores sociales que podrían relacionarse con la entrada en vigor de esta nueva ley, dividen sus opiniones. Por una parte, el sector farmacéutico parece mostrarse bastante favorable a la regulación, ya que, tal y como nos explica Montse Villar, farmacéutica experta en plantas medicinales del Colexio Oficial de Farmacéuticos, “todo lo que sea regulado siempre es positivo para los ciudadanos”.

Y es que, en su opinión, “los ciudadanos al final lo van a usar igual sin una regulación, algo que siempre supone un mayor problema”. Es por ello que, insiste, “todo lo que sea regulación es positivo para todos”. En estos momentos, cree que hay mucha gente que quiere acceder al cannabis medicinal por probar y “como no tiene la información correcta sobre la cuestión puede acabar comprando algo que no siempre es lo que le están vendiendo”. Así, cree que con la legislación nueva, “el ciudadano puede estar mucho más informado, porque dentro de la ley no puede haber estafas”.

En consideración de Villar, la parte mal vista del cannabis es la de su uso recreativo, que viene a ser aquella que parte del principio activo THC, algo que el cannabis medicinal no llevaría. “De las plantas se obtienen muchísimos principios activos y la planta del cannabis tiene muchísimos principios activos”, explica, añadiendo que “el CBD es lo que tiene capacidad terapeútica y lo que ahora se está usando en concentraciones bajitas a nivel tópico como antiinflamatorio y para calmar el dolor”. Además, ahora los expertos en medicamentos están buscando otros principios activos “para usar en temas de dolores neuropáticos, dolores crónicos, e incluso para el tema de la esclerosis múltiple”. De ahí que, tal y como destaca Villar, haya aplicaciones “muy interesantes” del cannabis con uso médico, eso sí, “siempre con una prescripción detrás para hacer un uso correcto”.

EN EE UU YA HAY LEYES. Aunque en España en la actualidad no existe ningún medicamento que utilice algún principio activo del cannabis para su fabricación, en Estados Unidos sí hay varios, aprobados por la agencia del medicamento estadounidense, la FDA, de tal manera que “la entrada en vigor de esa ley aquí no sería nada nuevo”. Y “abriría una puerta a los ciudadanos que están en unas situaciones de dolor para las que les será muy positivo, de ahí que sea el médico el que tenga que valorar si será positivo o no, porque obviamente el acceso va a ser limitado”.

Entendido esto, falta por responder una cuestión muy importante también desde el punto de vista farmacéutico: ¿Causaría dependencia? Como cualquier droga, el cannabis genera adicción a su consumidor. Pero, en pequeñas dosis y con los principios activos adecuados, no debería suponer un mayor problema.

“Si se usa una dosis correcta y de forma correcta no debería causar dependencia”, asegura la farmacéutica del Colexio, que explica que, pese a todo, “hay muchísimos medicamentos en el mercado que generan dependencia y que para luego dejarlos, una vez curada la persona hay, que ir progresivamente disminuyendo dosis hasta que se pueden retirar por completo”.

Entre esos medicamentos que generan una dependencia ‘controlada’, podría llamarse, se encuentran muchos ansiolíticos y derivados de los opiáceos. Ambos son cosas que cada vez se utilizan más en la sociedad actual, para el tratamiento de los dolores, pero también en el tratamiento de la ansiedad y de la depresión.

NO CEDER A LOS ‘CHANTAJES’ DE LA INDUSTRIA. Por otro lado, se encuentra la visión de los psicólogos, que piden prudencia con el tema y exigen que la regulación sea seria y no para beneficiar a la industria del cannabis, que en los últimos años ha ido ganando cada vez mayor influencia. El psicólogo y profesor de la UVigo, Manuel Isorna, explica a EL CORREO que esta regulación, “si se hace bien, debe tener consecuencias positivas”, pero “si los Gobiernos ceden a los ‘chantajes’ de la industria tendremos más problemas para controlar su uso”.

Hace apenas un año Isorna presentaba una conferencia bajo el título: ‘El cannabis terapéutico como caballo de Troya’. En ella detallaba que la cantidad de fake news que circulan por las redes sociales y las páginas web diseñadas a la perfección consiguen introducir en la gente pensamientos sin evidencia científica. ‘Fumar cannabis cura el cáncer de mama’ o ‘fumarse un porro frena la esclerosis múltiple’, así como ‘los porros alivian el dolor de regla’, son solo algunos de los titulares que se han visto en prensa y que pudieron hacer daño a muchas personas, sirviendo de puerta de entrada al cannabis sin control médico.

“Hay una avalancha de información donde prácticamente se van a solucionar todos los males de la sociedad a través del cannabis”, aseveraba Isorna, que hacía hincapié en el uso de influencers, series e incluso redes sociales para tratar de introducir estas ideas en las mentes de los más jóvenes. ¿La consecuencia directa? Una única realidad: uno de cada tres menores de quince añosya han dado una calada a un porro.

Así las cosas, Isorna pide prudencia en el tema del cannabis para uso terapéutico y en su regulación, para no ceder a las presiones que la industria cannábica pueda estar haciendo desde la sombra para lograr mayores beneficios.