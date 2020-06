Fusión de las caixas: Feijóo entregará la documentación, pues “no hay nada que ocultar”

Santiago. Después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condenase a la Xunta a facilitar dos informes que el diputado Antón Sánchez solicitó al Gobierno autonómico, el presidente Feijóo aseguró ayer que “no hay nada que ocultar” y que se “entregará” la documentación de la fusión de las caixas gallegas –Caixanova y Caixa Galicia– que falte.

A preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior al Consello, el mandatario defendió que la sentencia se refiere a una documentación “que se pidió en 2018”, a través del artículo 9 y después denunciada, si bien el entonces diputado de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), ya la había solicitado desde el inicio de la investigación parlamentaria en la Cámara gallega, que se activó en el verano de 2013.

Defendió que el Ejecutivo gallego envió “una enorme cantidad de documentación” al Parlamento do Hórreo, como “la propia sentencia reconoce” al señalar que el diputado “tenía a su disposición buena parte de la documentación que demandaba” sobre la fusión de las cajas, que “fue autorizada por el Gobierno de España” y que él mismo también suscribió.

La Consellería de Facenda envió, en su día, 34 cajas con informes, que fueron ubicados, a puerta cerrada salvo para los diputados, en la conocida como sala del Estatuto. La comisión parlamentaria abierta en 2013 nunca llegó a su fin, porque aunque la fase preliminar se terminó, las conclusiones --que por su naturaleza pueden ser llevadas a la Justicia-- no se llegaron a escribir. En la sentencia, se estima que hay que entregar la documentación o, en caso de fuerza mayor para no hacerlo, hay que justificar esta situación. “Pensamos que esa documentación está en las 34 cajas, pero vamos a revisarlo y, en el caso de que no esté, se la vamos a facilitar toda”, garantizó Feijóo.

Indicó que se trata de “dos documentos”, que “se van a poner a disposición” del diputado. Además, defendió que la Xunta puede “alegar causa de fuerza mayor o entregar” la documentación, al respecto de lo que dijo que el Ejecutivo autonómico “va a elegir la opción dos”: “Vamos a comprobar si esos dos documentos están en las cajas y, estén o no, los vamos a entregar”.

“Vulneración de derechos constitucionales”. Sobre esta cuestión también se pronunció previamente el actual portavoz del Grupo Común da Esquerda, Antón Sánchez, quien en rueda de prensa exigió a la Xunta que cumpla la sentencia del TSXG, en la que se reconoce una “vulneración” de los derechos constitucionales del diputado por no haberle facilitado la información solicitada sobre la fusión de caixas.

Sánchez advirtió de que “ya pasaron 48 horas” desde que trascendió el fallo judicial y recordó que se trata de una cuestión de “voluntad política” que se puede resolver “en cinco minutos”. La Xunta, insistió, “tiene que entregar la documentación”. Lo contrario solo puede responder a que “tenga algo que ocultar”.

Así, reclamó que se depositen en la Cámara los dos informes que reclamó sobre la fusión, “antes de las elecciones del 12 de julio”, con el fin de que la “ciudadanía vote sabiendo toda la verdad”. Concretamente, solicitó el informe de la propuesta de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia de la por aquel entonces conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, así como el acta de la reunión de secretarios generales previa al Consello en el que se autorizó. “Se trata de dos documentos fundamentales sobre este proceso que se han escondido”, avisó, y sobre los que el TSXG sentenció que la Xunta debe entregar al diputado autonómico.