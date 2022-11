La Ciencia continúa siendo un sector con una profunda brecha de género

Santiago. “Nuestro centro igual es un caso atípico, porque la verdad es que desde que empecé aquí me he dado cuenta de que somos incluso más mujeres que hombres”, asegura María Concepción Sánchez Fernández, investigadora del CSIC, a EL CORREO, que de hecho también valora que a lo largo de su trayectoria profesional tampoco “nunca he tenido problemas para crecer” dentro del sector.

Aunque también concede que en su caso personal no ha tenido que lidiar con ciertas problemáticas que a veces sí se le presentan a las mujeres que están a su alrededor, como la conciliación entre hijos y trabajo.

“Yo no tengo hijos y, si los tuviese, a lo mejor mi visión sobre el asunto iba por otros derroteros, porque soy consciente de que la maternidad y otro tipo de obligaciones que tradicionalmente se han asimilado a la mujer, como el cuidado de los más mayores, nos afectan”, explica.

En este sentido, la investigadora, perteneciente al ámbito forestal, considera que “es necesario a nivel cultural y de educación hacer mella ya desde las primeras fases de la enseñanza en que es necesario compartir este tipo de cargas familiares entre ambos progenitores, para que al final no siempre sean las mujeres las que se encuentran desfavorecidas”.

Cursó la carrera de Biología, una de las que no presenta mucha diferencia entre hombres y mujeres. Amante de la naturaleza, su gusanillo por el mundo de la investigación comenzó a gestarse en el CSIC. Le hacía ilusión poder trabajar desde el laboratorio y en cuanto tuvo oportunidad no lo dudó ni un momento. “Nunca tuve dudas”, asegura, añadiendo que su trabajo “es como una pasión”.

A nivel de laboratorio, tiene muchas compañeras mujeres, pero las empresas del sector forestal, en el trabajo de campo, sí están muy masculinizadas todavía.