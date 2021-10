Otro ‘hachazo’ al casco histórico con el cierre de más entidades bancarias

Las buenas noticias en forma de dotación de fibra óptica y mejora del reparto de mercancías no impiden el malestar de los vecinos del casco histórico frente a la desaparición de negocios emblemáticos y el cierre de servicios muy necesarios para residentes y empresarios.

En los últimos días han sido noticia dos bancos por el cierre de sendas sucursales en la zona monumental, lo que obligará a sus clientes a buscar alternativas en el Ensanche, con los consiguientes perjuicios, como denunciaba ayer el presidente de Compostela Monumental, José Ángel Blanco.

Recordaba que al ya anunciado cierre de la oficina del Sabadell Gallego, en la rúa do Preguntoiro, se sumaba ahora la noticia de que lo mismo va a ocurrir con la sucursal del BBVA en la rúa do Vilar, lo que calificó de “una pérdida irreparable de servicios fundamentales para nuestro entorno, ya no solo para el sector empresarial y comercial sino que también para vecinos, clientes y turistas”.

Bello Rey considera por eso fundamental que desde el Pazo de Raxoi “se lleven a cabo las gestiones necesarias para paliar este déficit que estamos sufriendo en el casco histórico compostelano, con todo lo que supone para el día a día, y que intente mediar en este sentido para evitar el cierre de oficinas con un volumen de negocio y de clientes muy importante”.

En esta misma línea incide también la asociación de vecinos Fonseca, destacando que esta última oficina es la única que el BBVA tiene en la zona monumental, y destaca además que se trata de un local emblemático, ya que en este mismo lugar tuvo en tiempos su sede compostelana el Banco da Coruña.

También que hoy en día cuenta con un importante número de clientes, entre vecinos y empresarios, y que “de non impedirse o seu peche veranse obrigados a acudir á oficina da rúa da Senra, que xa nestes momentos é un claro exemplo de maltrato e desatención para cos clientes, pola falta de atención dilixente que resulta en longas colas e tempos de agarda”.

De esta forma, también insta al Ayuntamiento y a todos los vecinos de la zona a que se posicionen “diante desta nova perda de servizos na cidade histórica, e reclamen do BBVA o mantemento dun servizo esencial como o que presta a referida sucursal da rúa do Vilar”.

La respuesta del Ayuntamiento no se ha hecho esperar, según explicaba ayer la concejala del Casco Histórico, Mercedes Rosón, clienta también de esta entidad, “que utilizan moitos vecinos, comerciantes e hosteleiros da zona, e incluso turistas”. Anunció la presentación de una moción en el pleno municipal que tendrá lugar hoy reclamando no solo de esta entidad, sino de todas las que operan en el término municipal compostelano, “que manteñan abertas as oficinas de servizo ó público, dado que aínda seguen prestando un servizo presencial necesario para unha parte da poboación”. De hecho, el BBVA también cerró su sucursal en Alfredo Brañas.

Recuerdan que en el caso concreto de esta oficina de la rúa Nova se trata de “uns servizos que teñen gran demanda entre as persoas que visitan Santiago, polo seu emprazamento, no centro da cidade histórica; e que tamén benefician, en gran medida, ó sector comercial e hostaleiro”, además de a los vecinos.