13:35 Fin de la primera jornada del juicio. Gracias por su atención. Mañana continuaremos con la segunda sesión que dará comienzo a las 9:30 horas con la declaración del maquinista, Francisco José Garzón. Textos: Lorena Rey. Fotos: Fernando Blanco.

13:34 La jueza admite el cambio de orden en las declaraciones de los peritos, rechaza hacer el viaje y admite que los acusados no acudan a las sesiones tras sus declaraciones. Ningún abogado se opuso

13: 33 El abogado de Francisco Garzón Amo pide a la magistrada que sus peritos declaren después de los de Adif, que la propia jueza haga un viaje en la cabina de la máquina del tren y que permita al maquinista no asistir a todas las sesiones del juicio

13:27 El abogado de Garzón solicitará acudir a todas las secciones

13.00 El letrado del Adif pide una nueva prueba para determinar si el maquinista estaba consultando el iPad mientras atendía a la llamada que pudo despistarle instantes antes de llegar a la curva de A Grandeira, aunque la jueza rechaza proceder con la prueba.

12:47 Adif solicita la admisión de la documentación presentada. A la vista de que el vídeo ha sido impugnado por la mayoría, su abogado decide explicarlo y lo define como un documento gráfico explicativo, en el que se plasman en imágenes datos que ya se recogen en la causa. “Se pone en relieve lo que el maquinista pudo ver el día de los hechos desde la cabina. Es una explicación más gráfica que se puede contrastarse con el informe de la Policía Científica”, declara. El abogado de Adif pide, así, que se emita este vídeo para que el maquinista pueda hacer las declaraciones que considere oportunas.

12:23 “Lo que nos faltaba es traer a todo el mundo a ratificar facturas”, dice la jueza al escuchar propuestas de letrados sobre que se incorporen más testigos y peritos.

12.11 La magistrada admite las declaraciones telemáticas de peritos o testigos salvo en la acción penal o aquellos a los que se opongan las partes.

12.08 El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha expresado su deseo de que “se haga justicia” en el juicio del tren Alvia durante la sesión de control en el Parlamento gallego, Rueda respodía de este modo a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que en su intervención inicial ha mostrado su solidaridad a las víctimas y a sus familiares y ha censurado el “veto” de PP y PSOE a investigar el accidente en la Cámara autonómica.

12.02 Grupos de letrados protestan ante la negativa de la jueza de alterar el orden de declaraciones, a raíz de la del jefe de seguridad de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea en la fecha de los hechos

12.00 Una de las defensas reclama un careo entre forenses que la magistrada rechaza de pleno a estas alturas de la vista. Varios abogados de las víctimas impugnaron los informes médicos realizados por las aseguradoras de Adif y de Renfe.

11.50 La jueza habla del vídeo de Adif, “es una prueba de parte”. Comenta que hay grabaciones de la policía científica, reportajes fotográficos.... “la velocidad no es la de 20 km por hora por lo que yo vi”

11.30 Sobre el vídeo aportado por Adif a finales de septiembre de este año la jueza considera que se mantendrá en el proceso pero duda de su valor probatorio

11.24 Manuel Prieto, el letrado de Garzón ha denunciado “conflicto de intereses” en la Abogacía del Estado, por convenios que tiene firmados tanto con Adif como con Renfe.

11.15 Los argumentos del abogado de Cortabitarte son rechazados por parte del fiscal, las acusaciones y la defensa de Garzón. Consideran que se deben abordar todas las cuestiones relacionadas con la seguridad de la vía.

10.52. Primera intervención del penalista Ignacio Sánchez González, en defensa de Cortabirtarte. Pide que no se tenga en cuenta la ausencia de medidas de seguridad que ya había sido desestimado por la Audiencia provincial. Buena parte de los abogados lo rechazan y la magistrada dice que todos los elementos probatorios serán tenidos en cuenta

10.49 Continúan los letrados con cuestiones previas. Cuestionan informes de los forenses y piden que se les llame a declarar, cuestión que acepta la magistrada.

10.40 La jueza afirma estar de acuerdo con el ministerio Fiscal en referencia a que los acusados son conocedores de los hechos por los que se declaraban como imputados. No hace falta hacer calificaciones de que delitos pueden ser o no ser.

10.30 Aseguran que el personamiento de la abogacía del Estado es en concepto de perjudicado.

10.25. El abogado de Garzón, Manuel Prieto Romero comenta que no existe imputación del delito de daño. Adif no estaba personado. No puede estar acusando la Abogacía del Estado a un empleado de Renfe porque su propio convenio se lo impide.

10.12 La mayoría de los letrados elevan protesta para presentar recurso ante la decisión de retransmitir en directo el juicio

10.07 Algunos abogados piden que no se retransmita en directo la vista para evitar contaminación de algunos testimonios y peritos. La magistrada mantiene que no existirá contaminación ya que la vista es pública y hay medios de comunicación presentes

9.57 Algunos letrados pide adaptar las necesidades (de estar dos abogados) a las instalaciones (espacio limitado) y no las instalaciones a las necesidades. La jueza responde que ella también quisiera tener una jueza de apoyo y seguro que el fiscal pediría tener compañeros. Las razones de espacio está justificada para limitar la presencia de varios abogados defendiendo a las mismas partes, añade la magistrada

09.55 Los abogados exponen ante la jueza la posibilidad de poder alternar defensas entre dos profesionales en función de la naturaleza de los temas (civil, penal, administrativo) se estén tratando en cada momento

09.48 La jueza da cuenta de alegaciones presentadas por las distintas partes en relación a la ubicación de los letrados en la sala. Cuestiones de trámite

09.45 La magistrada María Elena Fernández Currás da inicio al juicio relatando los delitos de los que se acusa a Garzón Amo y Cortabitarte. Les pregunta si son conscientes de los delitos de los que se le acusan. Asienten.

09.41 Familiares de víctimas y supervivientes se concentraron en el Gaiás reclamando justicia y reparación con críticas a la gestión de Renfe y Adif

09.32 Se retrasa el inicio aunque la sala de vistas ya está todo a punto

09.18 Últimos detalles antes de que la magistrada María Elena Fernández Currás de inicio a la vista que levantó máxima expectación en el Gaiás. Medios de comunicación de toda España se dan cita.

La Fiscalía solicita para cada uno de los imputados cuatro años de prisión. Además, demanda que el maquinista sea inhabilitado para su profesión durante el tiempo de la condena y que el otro acusado sea inhabilitado, durante el mismo periodo, para el ejercicio de cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en infraestructuras ferroviarias.

09.15 Algo más de nueve años después del accidente del tren que descarriló en Santiago, provocando ochenta muertos y casi centenar y medio de heridos, arranca este miércoles, 5 de octubre, el juicio del Alvia en la Ciudad de la Cultura de la capital gallega.

09.10 Los dos únicos acusados, Francisco Javier Garzón, el maquinista, y Andrés Cortabitarte, el que era director de Seguridad de Adif, ya están en las instalaciones del Gaiás. Entraron por lugares distintos ya que Cortabitatarte evitó entrar por al edificio judicial por la puerta habilitada.

09. 00 Ya está todo preparado en la Ciudad de la Cultura para la vista más importante hasta la fecha en Galicia. Sigue en directo con nosotros uno de los juicio más importantes de nuestra comunidad. Comenzará a las 9:30.

Hay dos únicos acusados, que son el maquinista, Francisco José Garzón Amo, y un excargo de Adif responsable en ese momento de la seguridad en la circulación de la línea Santiago-Ourense, Andrés Cortabitarte.

Se les imputan ocho decenas de fallecimientos por imprudencia grave profesional, 145 lesiones por el mismo motivo y un delito de daños, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de ellos cuatro años de prisión y demanda la inhabilitación del maquinista para su oficio durante el tiempo de la condena, y la del cargo de Adif para cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en este tipo de infraestructuras.

La reclamación total de daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil asciende a 57.686.635,93 euros.