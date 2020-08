110 novos positivos en Galicia e a metade na Coruña, onde se produciu un deceso máis

Santiago. Galicia superou onte os cen novos positivos diarios por coronavirus –concretamente 110 novos casos–, máis da metade deles na área sanitaria da Coruña-Cee que está a ser a máis castigada polas repuntas.

Deste xeito, o número de casos activos por covid-19 continúa en aumento, cunha variación diaria de 87 máis no día de onte, alcanzando os 827, en total. Todas as áreas sanitarias da comunidade experimentaron un aumento dos casos activos agás Pontevedra. Ademais cabe lamentar o falecemento dunha muller de 89 anos diagnosticada con covid-19 na área da Coruña-Cee, que eleva a 622 a cifra de vítimas mortais que a pandemia provocou en Galicia.

Segundo os datos facilitados polas áreas sanitarias este mércores, na da Coruña e Cee –onde cabe salientar o brote relacionado cun ximnasio en Arteixo con máis de medio centenar de casos– dos 463 casos activos, 26 permanecen ingresados en planta do CHUAC e outros dous no Hospital Quirón. Ademais, rexistráronse outras 4 altas.

Na área de Vigo hai 116 doentes con covid-19, dos que un está na uci e tres noutras unidades de hospitalización tamén no Hospital Álvaro Cunqueiro, mentres 112 permanecen en seguimento no seu domicilio. Un total de 2.225 persoas superaron a doenza nesta área sanitaria ata o día de onte.

Pola súa banda, na provincia de Ourense os casos activos ascenden a 54, tres deles ingresados no HUO e 51 en seguimento a domicilio. Esta área suma dende o inicio da crise sanitaria un total 2.086 casos, 1.899 curados e 133 falecementos.

Na área de Lugo, A Mariña e Monforte os casos activos sitúanse en 84 –catro máis que o pasado martes–, dos cales catro persoas están hospitalizadas –dúas no HULA e outras dúas no Hospital Público de Monforte–, mentres 80 permanecen en seguimento domiciliario –tres máis que a xornada pasada–.

Segundo os datos de Sanidade, na provincia de Lugo rexistráronse un total de 29 falecementos e 1.243 persoas de alta ou curadas dende o inicio da pandemia.

Na área de Pontevedra e O Salnés non houbo onte novos positivos por covid-19 e a totalidade dos 45 casos que rexistra evolucionan nos seus domicilios. Desde o inicio do plan de continxencia do coronavirus curáronse nesta área 929 pacientes e faleceron por mor deste virus 16 persoas. En canto ao brote en Caldas de Reis, por parte desta área sinalaron que se mantén ata o momento “sen novidade”.

Na área de Santiago e Barbanza hai 45 casos activos –catro máis que o pasado martes–. Tan só un dos doentes se atopa en ingreso hospitalario mentres que o resto dos casos activos evolucionan dende os seus domicilios.

A área sanitaria de Ferrol, pola súa parte, continúa a ser a menos damnificada no conxunto da comunidade con 20 casos activos, aumentando en 9 casos no día de onte.

Durante a xornada de onte, as autoridades sanitarias realizaron na comunidade un total de 2.555 probas PCR. Elevando a cifra total de test de detección do coronavirus efectuados na comunidade ata os 269.448. Un dato que deixa a Galicia por debaixo da media estatal en canto a probas realizadas por cada 100.000 habitantes, ao non teren efectuado probas “masivas”. ECG