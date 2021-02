26 muertos COVID al día en lo que llevamos de febrero

“En un país donde los difuntos no importan, tampoco cabe esperanza para los vivos”. Adaptaba hoy el exministro socialista, César Antonio Molina, la reflexión que hizo el expremio Nobel de Literatura húngaro, Imre Kertész, tras pasear por el cementerio de Hietzing en Viena y comprobar lo bien cuidado que estaba. “... Donde los difuntos importan, también cabe la esperanza para los vivos”. La vena pesimista (¿o realista?) del extitular de Cultura y escritor la reafirma el psiquiatra Jesús Fraiz cuando, aquí al lado, reconoce que “nos estamos inmunizando contra el dolor y eso no es bueno”.

Alguien escribió, sobre los 766 fallecidos por COVID que este martes suponía un nuevo récord en España desde abril, que “es un número que aparcamos en algún lugar de la cabeza y nos golpea de vez en cuando pero no como antes que nos la taladraba”. Algo debe estar pasando cuando asumimos con normalidad un recuento de víctimas mortales que arroja cifras inasumibles como la de casi 27 decesos diarios notificados en Galicia en solo nueves días de febrero. O esos 639 óbitos que se acumulan en este 2021, más de los que se registraron en toda la primera oleada, cuando asistíamos atónitos y descorazonados al goteo de fallecidos. Desde que empezó el año son 16 muertos diarios o, lo que es lo mismo, una pérdida por cada 4.386 gallegos, lo que es una barbaridad.

Y la tendencia no varió en el recuento de ayer en el que se notificaron 23 nuevas víctimas. 17 hombres de entre 53 y 95 y seis mujeres de 78 a 93. Hay que añadir una preocupación más: en la relación figuran tres hombres en la franja de los cincuenta que se añade a una mujer de 46 años que murió un día antes.

Ayer, por ejemplo, se conocían los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que realiza una tabla experimental durante la pandemia con cifras de defunciones que actualiza cada dos semanas, que reflejan que Galicia registra un total de 3.192 muertes en las cuatro primeras semanas de enero de 2021 (hasta el 24 de enero), lo que supone un exceso de 283 defunciones respecto al mismo periodo de 2020, un 9,7% más. Habida cuenta de que tras ese 24 de enero se dispararon los decesos en nuestra comunidad en el siguiente informe del INE se conocerán mejor las consecuencias.

Nos queda, al menos, un consuelo: esta tasa de incremento de fallecidos es inferior a la media española en las cuatro primeras semanas, en donde se alcanza el 24,4% de alza; aunque, con los datos del Ministerio de Sanidad en la mano, descubrimos que somos la cuarta comunidad con mayor número de muertos COVID en los últimos siete días y la séptima en relación con el número de habitantes.

Hasta finales de 2020, la cifra de personas fallecidas creció en Galicia un 6,28% respecto al año anterior (1.959 defunciones más), a lo que ahora se suma el exceso de esos 283 óbitos. Estas 2.242 defunciones son superiores (el INE recoge las ocurridas por cualquier causa) a las 1.622 víctimas con coronavirus notificadas por la Xunta a fecha de 24 de enero de 2021. Por provincias en las cuatro primeras semanas de enero, A Coruña está a la cabeza el repunte de muertes (+29%), seguida de Ourense (+8%) y Pontevedra (+0,65%). En cambio, hay un descenso en Lugo (-13,6%).

¿Y qué dice la Xunta? El conselleiro de Sanidad, informa Angela Precedo, tras reconocer que es lo primero que se analiza en las reuniones del comité clínico, sostiene que “é un pouco inxusto analizar os datos de mortalidade vendo as dúas ou tres últimas semanas ou os datos de onte, nós seguimos decindo que Galicia no que vai de ano en tasa de mortalidade ten a tasa máis baixa da España peninsular. Solo ten un valor máis baixo as Illas Baleares e Canarias”. “Creo que esto”, añade, “é froito dun traballo importantísimo dos sanitarios, que están a conseguir que esa mortalidade sexa deste valor. Os datos da mortalidade en residencias baixaron de xeito drástico, por unha banda pola contención dos brotes antes da vacina e por outra pola vacina”.

Comesaña insistió en que “creo que non corresponde a realidade esos datos, que son reales, pero é unha visión parcial. É certo que nós estamos nestas semanas nas que tras o pico de ingresos hospitalarios se produza ese pico de falecementos, que repito, nós lamentamos e loitamos todos os días xunto aos sanitarios para que non ocurran”.