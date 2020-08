A cervexería de Estrella pecha de xeito temporal

A Coruña. Estrella Galicia emitiu no día de onte unha nota informativa para informar do peche temporal do establecemento hosteleiro co que a empresa cervexeira conta na céntrica rúa herculina de Concepción Arenal.

“Debido á situación epidemiolóxica coa que conta a cidade”, comeza a nota, a cervexería viuse na obriga de reforzar as medidas de prevención que lle permita garantir ao máximo a seguridade de traballadores e clientes.

Con este obxectivo, o establecemento permanecerá temporalmente pechado ata que se atope finalizado o reforzo de todalas medidas hixiénicas xa adoptadas ata este momento, que se finalizarán cunha desinfección profunda das instalacións. Así como, a empresa agardará a recibir os resultados dos tests de diagnóstico aos que se someteu o persoal do establecemento para volver a abrir as súas sempre concurridas portas. ecg