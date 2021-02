“A final de año el COVID habrá acumulado otras 24 mutaciones”

“La tendencia normal de un virus es infectar, multiplicarse y, en ese proceso, adquirir mutaciones”, asegura el investigador clínico de la USC Federico Martinón, que añade que también es normal que, “como consecuencia de las mutaciones, hayan aparecido nuevas ceptas”. Tanto es así que, “de hecho, eso es algo que sabíamos y esperábamos desde el principio”, ya que el coronavirus no es diferente en eso a otros virus.

Eso sí, dependiendo de la especie, cada uno tiene una tasa diferente de mutaciones y, en el caso del COVID, Martinón apunta que “este acumula dos mutaciones cada mes, por lo que a final de año el virus acumulará alrededor de 24 nuevas mutaciones”. Lo realmente importante para el científico, pues, “es ver dónde se producen esas mutaciones y qué repercusiones pueden tener para el comportamiento del virus, tanto si suponen una ventaja para su capacidad de transmisión como si suponen una mayor o menor patogeneicidad, es decir, si causan un mayor o menor cuadro clínico en la persona que padece la infección”.

En concreto, el grupo del doctor Martinón, afincado en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, lleva estudiando las mutaciones desde que empezó el primer caso de la pandemia, desde un punto de vista genético y geográfico, y ya ha publicado diversos trabajos en prestigiosas revistas científicas al respecto.

“Ya desde un principio encontrábamos diferentes variaciones genéticas sin que, en aquel entonces y aún ahora, se haya podido demostrar que ninguna de ellas, y son decenas de miles, tenga ventajas o desventajas reales para el virus en términos de producir daño al ser humano”, insiste el profesor.

LO IMPORTANTE SIGUEN SIENDO LAS MEDIDAS. Independientemente de si la variante británica, tal y como han puesto sobre la mesa algunos estudios, es más transmisible, lo importante para Martinón sigue siendo el comportamiento individual de las personas. “La población (ante estas variantes) no tiene que hacer nada distinto, es decir, da igual cuál sea la cepa, lo importante e no infectarse, y para no infectarse hay que seguir las normas y, cuando sea posible, vacunarse”, sentencia, añadiendo que “el virus para poder mutar necesita replicarse y, para poder replicarse, necesita infectar, por lo que si evitamos infectarnos, evitamos que se produzca este proceso de variación”.

De ahí que “esta pandemia no terminará hasta que controlemos todos los sitios y terminemos de vacunar hasta la última persona, porque aunque tengamos contol sobre una determinada área geográfica, si el virus sigue infectando en otros países, seguirá mutando y pueden aparecer nuevas cepas que sean resistentes a las vacunas y tratamientos, teniendo que volver a empezar”.

SUPERCONTAGIADORES. Las mutaciones se tratan, por tanto, de un proceso normal “y constante”. En el caso del SARS-CoV-2, además, Martinón asegura que se pueden dar “en cualquier punto del genoma, aunque hay unas zonas específicas de mayor hipervariabilidad donde es más frecuente que pueda haber mutaciones”. El proceso es “aleatorio” y, en algunos casos, “tendrá repercusiones para el virus y su comportamiento”. Por esa razón es tan importante vigilarlo molecularmente.

Pero, aunque la cepa británica pudiese haber desarrollado mayor capacidad de transmisión, algo que todavía está en estudio y no ha podido comprobarse a ciencia cierta, grupos como el del doctor Martinón apoyan que “tan importante como la cepa, a la hora de explicar la evolución actual de la pandemia, es el concepto de supercontagiadores y eventos de supercontagio”.

En el mes de abril, el equipo publicó en la revista Genome Research un trabajo que demostraba que “la mayoría de casos que acontecían se podían explicar con un número muy reducido de cepas --el 90% de los casos españoles se explicaban con 5 cepas--, es decir, que había un predominio de determinadas cepas sin que realmente tuvieran un comportamiento clínico diferencial”. Por aquel entonces habían analizado unos cuantos miles de genomas, en este momento ya llevan secuenciados 166.000, confirmando en sus resultados la importancia de los supercontagiadores.

LA EFECTIVIDAD DE LAS VACUNAS SE VE MÁS COMPROMETIDA POR LA CEPA SUDAFRICANA. Asimismo, sobre la gran preocupación en estos momentos, que las vacunas actuales dejen de ser efectivas contra nuevas cepas, Martinón explica que “podría pasar”. “Nos preocupan las mutaciones que se producen sobre la huella dactilar, por así decirlo, sobre el antígeno (proteína ‘S’) del virus, que es lo que nuestro organismo reconoce después de haber sido entrenado mediante la vacunación”. Cuando nos vacunamos, la idea es que nuestro organismo reconozca esa proteína ‘S’ y “si el virus la modifica, puede llegarun momento en que no la reconozca y, por tanto, las defensas generadas por las vacunas no funcionen igual de bien”.

Con todo, el experto considera que es necesario lanzar un mensaje de tranquilidad, pues “las mutaciones no se producen todas de golpe, y se dan en cualquier parte del genoma, con lo cuál no va a producrise de repente una mutación única que consiga que las vacunas no funcionen”, para ello tendrían que acumularse muchas variaciones sobre esa huella dactilar. Actualmente preocupa más la cepa sudafricana que la británica, por acumular más mutaciones en esa proteína ‘S’.