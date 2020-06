A pandemia abre unha oportunidade de cambiar as nosas cidades e vilas

Se durante as últimas semanas hai unha frase que está en boca de todos, esa é a “nova normalidade”. Este forma parte da larga lista de vocabulario xerado a raíz da pandemia global, e da que tamén forman parte palabras como “desconfinamento” ou “desescalada”. Termos que hai escasos tres meses non existían, e que hoxe os académicos debaten se incluír nos diccionarios.

Isto revela que o mundo tal e como o concebíamos antes do brote epidémico tardará moito en volver, se é que nalgún momento volve.

A pandemia do coronavirus produciu un parón case que mundial, debido ás cuarentenas establecidas gubernamentalmente para facer fronte ao virus. Este cese da actividade está xa a causar estragos no ámbito económico e social, non obstante o medio ambiente viuse claramente beneficiado. A redución dos desprazamentos en vehículos a motor, da produción industrial e do consumo tennos permitido observar ceos máis claros e augas máis limpas.

A desescalada do confinamento que estamos a vivir nestas semanas, responde a dúas necesidades imperiosas das distintas sociedades. Por un lado dar paso a unha necesaria reactivación económica que tan só recuperará niveis previos á pandemia a longo prazo, e por outro lado para aliviar as restricións na liberdade da mobilidade que pesaban sobre a cidadanía.

Unhas novas condicións que polo momento no ámbito sanitario non teñen provocado ningún cambio significativo nas cifras de novos contaxios, sinal de que o proceso avanza correctamente. O que si foi perceptible, foi un aumento do aumento do tráfico rodado na grande maioría das cidades españolas, un incremento que en Galicia liderou a urbe de Vigo cun 40%.

Ten que ser este o momento no que a sociedade se plantexe, se adopta unha nova actitude e un novo comportamento cara a natureza e o medioambiente cando entremos na desexada “nova normalidade”. Esta é unha conclusión extraída á vista dos datos, ata pola propia Conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, quen coñeceu de primeira man e avaliou xunto cos equipos técnicos de Meteogalicia os datos da redución da polución no aire. Este informe concluía que durante os festivos de abril os niveis de dióxido de nitróxeno (NO2) –xerado nas combustións–, caíran ata o mínimo rexistrado ata ese momento en todas as cidades galegas.

A responsable do departamento de Medio Ambiente argumentou que “si ben a calidade do aire en Galicia é tanto nas cidades como nas zonas rurais boa, esta situación debe invitar á sociedade a apostar por unha mobilidade sustentable, abandonando o uso individual de vehículos e apostando cada vez máis por un transporte público e un abastecemento básico para obter a mellor calidade do aire e unha contorna máis limpa para vivir”.

É certo tal é como di a conselleira que os rexistros da calidade do aire en Galicia non son especialmente negativos. E é que aquí en ningún caso observamos os ceos encapotados por unha inmensa nube de polución como si acontece en cidades como Madrid ou Barcelona e se ve na imaxe que ilustra esta reportaxe. Pero iso non nos pode facer mirar para o outro lado ante unha situación que dun xeito silencioso e constante afecta á saúde do conxunto da poboación.

Isto sábeo ben a Organización Mundial de Nacións Unidas (ONU) que vén alertando dende hai tempo das fatais consecuencias que ten sobre o noso organismo a polución atmosférica. O 10 de marzo, previamente ao decreto do estado de alarma en España, a ONU xa alertaba de que a situación provocada polo brote epidémico non podía facer que se reducisen os esforzos na loita contra o cambio climático. “O virus terá un impacto económico a curto prazo, pero as perdas serán masivas se pensamos no quecemento global. Estamos a falar dun problema de maior magnitude, con consecuencias na saúde das persoas e nas nosas sociedades moito máis graves”, afirmou Petteri Talas, secretario xeral da Organización Meteorolóxica Mundial. E non se quedou aí, xa que posteriormente dixo que era moi desafortunado o que está a pasar co coronavirus e as mortes que causou, pero que o cambio climático é “moito peor”.

Pode resultar esta unha posición en exceso tremendista e tendenciosamente alarmante. Pero nada máis lonxe da realidade, segundo un estudo realizado o pasado no polo European Health Journal, cerca de nove millóns de decesos en todo o mundo e 800.000 só en Europa están relacionadas coa contaminación do aire. Os investigadores chegaron a posicionar á polución atmosférica como un factor de risco maior que o tabaco.

Obviando comparacións, sobre a gravidade a nivel sanitario do brote epidémico do coronavirus e da deturpación da calidade atmosférica e sen ánimo de establecer unha relación de causa-efecto. Un mergullo no Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente fai que nos atopemos coa seguinte afirmación “a degradación ambiental é unha das principais causas da transmisión de doenzas, xa que os patóxenos se transmiten de animais a humanos con maior facilidade e espállase polo territorio máis rápido en hábitats cos servizos sistémicos danados”. O certo é que a contaminación e a covid-19 poden gardar relación, nese traballo de investigación para coñecer o grao de concomitancia entre elas existen xa varios estudos que apuntan a unha relación entre as enfermidades que si se sabe perfectamente que están vinculadas á exposición da contaminación —como as doenzas respiratorias crónicas, a hipertensión, a diabetes e o cancro— e a maior mortaldade por covid-19.

En calquera caso, e agardando a coñecer os resultados definitivos destas investigacións, este oasis de aire puro que semella ter traído o confinamento –aí si que se pode inferir unha relación causa-efecto–, non debe quedarse nun mero espellismo agora que os países comezan a afrontar o proceso de desconfinamento. Esta crise e as consecuencias que ten xerado na mellora medioambiental, debe levarnos a repensar o eido da mobilidade, especialmente no urbán.

Porque doutro xeito existe un alto risco dun aumento da polución urbana debido ao incremento, por exemplo, do uso do vehículo particular. Isto é algo que xa foi evidente en China durante as últimas semanas, a utilización do coche medrou tras o período de confinamento. E é que no país asiático o emprego do transporte público ficou lixeiramente estigmatizado polo risco de contaxio. É por isto, que cabe pedir, non só responsabilidade civil, senón tamén políticas públicas que velen por unhas relacións máis sanas co noso entorno atmosférico.