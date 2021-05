¿A qué países europeos podrás viajar este verano aunque no tengas pasaporte covid?

Este mismo viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participó en la presentación en Fitur del Certificado digital COVID de la UE, que permitirá la libre movilidad a partir del 1 de julio entre los Veintisiete países miembros de la zona comunitaria a aquellas personas que ya estén inmunizadas contra la enfermedad. Esto podría ser una ventaja, y sin duda lo será, para muchos, pero también hay muchos otros que no podrán verse beneficiados por esta iniciativa. En concreto, los que mayormente se van de vacaciones a explorar rincones del mundo son los más jóvenes y, es probable que para el mes de julio todavía no estén vacunados ni se les haya citado para inmunizarse. No es su culpa, pues no pueden elegir recibir o no la vacuna antes de tiempo, como se hace en algunos países como Estados Unidos, donde todos los mayores de 16 años pueden acudir a una farmacia a solicitar cita para vacunarse independientemente de su edad, pero, sin duda, serán los grandes y principales perjudicados.

Así, tendrán que seguir acogiéndose a la normativa que cada país imponga en su territorio a los viajeros llegados de España. En este momento, la incidencia situada en el entorno de los 130 casos por cada cien mil habitantes a catorce días, le permite estar en una zona cómoda para viajar, pero no podemos asegurar que esto se vaya a mantener así en los próximos meses. Sea como fuere, cada país tiene su librillo y la normativa que impera en uno es diferente a la de su vecino, así que es importante que antes de visitar cualquiera de los territorios europeos te informes al respecto, pues las multas pueden ascender a una buena cuantía económica y, en caso de que des positivo por COVID, incluso hay ciertas zonas en las que tendrás que costearte tú diez días de cuarentena en un hotel.