A Xunta advirte de que o 'fondo covid' é "insuficiente" para cumprir as medidas do acordo do curso

SANTIAGO. EP. Unha noticia positiva, pero insuficiente. A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional valorou o anuncio "oficial" da repartición do 'fondo covid' para as comunidades autónomas. Galicia recibirá 92,9 millóns de euros dunha partida de 2.000 destinada exclusivamente ao ámbito educativo, e no que Andalucía, Cataluña e Madrid copan a metade da contía total.

A Xunta considerou "imprescindible" esta inxección de fondos do Estado, pero advertiu de que o montante repartido é "insuficiente" para garantir o cumprimento das medidas de seguridade pactadas no documento subscrito entre as comunidades autónomas e os Ministerios de Educación e de Sanidade.

En particular, Educación apunta á distancia de seguridade de 1,5 metros que se aplica a partir de secundaria e que obrigará á realización de desdobres de grupos pola falta de espazos nos centros de ensino. "O que implica unha contratación de persoal docente superior á prevista inicialmente", trasladaron a Europa Press.

O Goberno galego pide axilidade para que a transferencia de fondos "se faga efectiva coa maior celeridade" ante a proximidade do inicio do curso "en escasos días" e a urxencia de dar resposta ás "múltiples necesidades" derivadas do acordo co Goberno central para adaptar os centros á COVID-19.

En todo caso, lembrou a petición de que se estableza canto antes un fondo a maiores para o próximo ano, posto que esta partida unicamente inclúe contías para 2020. "O curso escolar continúa durante toda a metade de 2021 e os recursos van ser necesarios ao longo de todo ese período", resolven.

COMEZO GRADUAL

O curso arrincará en Galicia a partir do 10 de setembro e de forma gradual, ao longo de varias xornadas e por niveis educativos, entre outras medidas anunciadas e recollidas esta mesma semana nas novas instrucións para o inicio da actividade lectiva.

As aulas manterán grupos de convivencia estable para infantil e primaria, e unha distancia de seguridade de 1,5 metros de separación medidos desde o centro das cadeiras para o resto de etapas educativas.

Para facer cumprir esta medida, os centros poderán retirar mobles e buscar espazos alternativos para aqueles casos nos que o tamaño do habitáculo impida cumprir co distanciamento decretado.

Educación abre a porta a efectuar novos desdobres naqueles grupos nos que resulte inviable e careza de alternativa en calquera destas dúas opcións para poder cumprir coas medidas de seguridade, aínda que de momento descoñécese o alcance desta circunstancia e o reforzo de medios humanos que implicará a maiores dos previstos.