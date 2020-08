A Xunta pide un "protocolo básico" estatal para o curso escolar e "complementalo" en cada autonomía

SANTIAGO. EP. O conselleiro de Sanidade en funcións, Jesús Vázquez Almuiña, pediu que na reunión do Goberno central coas comunidades autónomas sobre o inicio do curso escolar se aborde un "protocolo básico" para todo o Estado para logo "complementalo a nivel" de cada autonomía. Nunha entrevista na Radio Galega, Almuiña atribuíu parte das "dúbidas" das familias e dos representantes sindicais ante a volta ao cole en parte a "a variación de respostas entre comunidades autónomas". "Non pode ser que haxa diferenzas porque xeramos inseguridade na sociedade", argumentou. En calquera caso, defendeu que o protocolo presentado pola Consellería de Educación é "moi bo" e trasladou "tranquilidade" aos pais, aínda que non se poida dicir que "non vai haber ningunha infección". Ademais, sinalou que nin en Galicia nin "a nivel global" hai fixado un nivel a partir do cal se suspendería a actividade nas aulas.

Os docentes, apuntou, someteranse a test serolóxicos antes do inicio das clases e animou a empezar con "normalidade". No entanto, admitiu que existe a posibilidade de que a situación recomende nalgún caso o peche de "un ou dous" centros. O conselleiro manifestou que lograr ese protocolo básico é unha das propostas galegas para o Goberno central, xunto coa dunha modificación legal que permita ás comunidades adoptar medidas fronte á COVID-19, que "clarifique competencias" e que fixe "que materias hai que ratificar a nivel xudicial e cales non". Isto faría que as autoridades sexan "máis rápidas" tomando decisións, defendeu.

"O ministro coincide comigo; outra cousa é a formulación de como facelo", asegurou Almuiña, que explicou que redactar e aprobar unha lei requirirá de consensos nun Congreso sen maioría absoluta. O conselleiro, que onte remitiu unha carta sobre este asunto ao ministro Illa, apostou por "un marco de mínimos e logo unha aplicación individualizada en cada comunidade".

SITACIÓN NA CORUÑA

Respecto da situación epidemiolóxica na área sanitaria da Coruña, que concentra máis do 60 por cento dos casos activos e está suxeita a normas máis restritivas para tratar de frear os contaxios, o responsable de Sanidade considerou que o crecemento "non é exponencial", senón "progresivo" e dixo que cre que na próxima semana "se pode producir unha estabilización e mesmo un aplanamento" da curva.

Así, defendeu as medidas tomadas na zona e recoñeceu o traballo dos alcaldes e as ordes para que os policías locais estivesen máis atentos ao cumprimento das normas. Referiuse tamén aos "bulos" sobre restricións da mobilidade e apostou por lanzar "unha mensaxe de tranquilidade e responsabilidade" á cidadanía.

O comité clínico, insistiu, toma decisións "desde o punto de vista da saúde" e "todas as medidas están abertas para poder tomalas". "Se hai que tomar medidas de maior restrición, tomaranse, pero non ten por que ser así e esperamos que non o sexa", agregou.

O SISTEMA DE RASTREXO

Sobre as polémicas polo sistema de rastrexo de contactos, o conselleiro considerou que "axudan pouco" e indicou que o que hai na comunidade é "un conxunto de profesionais que buscan casos activos e contactos". Neste dispositivo un "elemento importante" é a atención primaria, á que se suman os técnicos de saúde pública, os servizos de medicina preventiva e un centro de seguimento de contaxios, que "vai crecendo día a día segundo as necesidades". "Non podemos ter un equipo pechado", dixo.