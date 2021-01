Ábalos, proclive a modificar el decreto de estado de alarma para modificar el toque de queda

"Aquí no hay una cuestión que se imponga al conjunto, sino lo que se decide entre todos, eso es lo que cuenta", afirma el ministro

MÉRIDA/MADRID. EP. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha defendido este miércoles que "si hay acuerdo" entre las comunidades autónomas, "no hay ningún problema" en modificar el decreto del estado de alarma, en aspectos como el horario del toque de queda, un asunto sobre el que la Xunta de Galicia ya ha mostrado su postura de adelantarlo, como mínimo, a las 20,00 horas.

"Aquí no hay una cuestión que se imponga al conjunto, sino lo que se decide entre todos, eso es lo que cuenta", ha reafirmado Ábalos este miércoles en Mérida, donde ha reiterado que el decreto de estado de alarma "claro que puede ser modificado", ya que según ha explicado, "el propio decreto establece que muchas de esas medidas podrán ser modificadas por el Gobierno, sin necesidad de ir incluso al Congreso".

Por eso "no hay ningún drama" en modificar este decreto, pero "que se haga de un modo sostenido", ha defendido el ministro de Transportes, quien ha recordado que como existe movilidad, "lo que haga una comunidad condiciona a otra, queramos o no", por lo que es necesario "tener una visión no digo uniforme, pero sí armónica, integradora".

En ese sentido, "la cuestión es que todos los gobiernos autonómicos asuman los acuerdos que logran", tras lo que ha censurado que "se logre un acuerdo, y luego de lo que se trata es de imponer singularidades por fuera del acuerdo, es lo que no tiene sentido, que es lo que algunos hacen", ha criticado el ministro.

José Luis Ábalos se ha pronunciado de esta forma a preguntas de los periodistas este miércoles en Mérida, durante su intervención en un foro organizado por la Cadena SER Extremadura, junto con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, sobre la petición de algunas comunidades autónomas de adelantar el toque de queda.

En su intervención, el ministro ha asegurado que el Consejo Interterritorial está "para intentar llegar a un acuerdo" entre las comunidades, ya que según ha reiterado, "tampoco es un drama cambiar la hora" del toque de queda.

A su juicio, "en esto no hay posiciones fundamentalistas, o no debería haberlas", sino que "alguno tiene que rebajar su intensidad porque muchas veces lo que se expresa no es la convicción de una medida, sino la necesidad de polemizar frente a otra administración", con el objetivo de "tratar de ocultar determinadas responsabilidades".

Por eso, el ministro ha invitado a "graduar la intensidad de nuestras posiciones y de nuestras demandas", ya que a su juicio, "la diferencia no está en lo que se plantea, sino en el cómo se plantea", ha dicho.

DEBATE SOBRE EL CONFINAMIENTO

Respecto a cómo afectan a las medidas a los sectores económicos, Ábalos ha resaltado que "todos somos conscientes del drama que están viviendo algunos sectores económicos", pero ha apuntado que "no deja de ser frívolo, decir 'conmigo no cuenten para dañar más a un sector económico', cuando se está hablando de vidas de personas".

En ese sentido, Ábalos ha considerado que "la coherencia se pierde, no porque se cambie de posición, sino por la intensidad en la que se defienden las posiciones", ya que según ha recordado, el Gobierno se tuvo que enfrentar "a una oposición parlamentaria tremenda" durante el confinamiento domiciliario.

De hecho, ha lamentado que la derecha, tras 15 días de confinamiento "ya dijo que no", y mientras "ahora piden confinamiento", entonces "estaban en movilizaciones en contra del confinamiento", tras lo que ha señalado que "la situación no es la misma" en la primera que en la tercera ola, en la que aunque hay los mismos contagios, "las capacidades y el conocimiento que tenemos no son los mismos".

Finalmente, Ábalos ha recordado que al inicio de la pandemia, no tenían "ni mascarillas", y conseguirlas "era una odisea", al igual que tampoco había respiradores, el sistema hospitalario "se vio colapsado con algo que no conocíamos", pero ahora, el ministro ha reafirmado que en la actualidad "la situación es otra", por lo que "hay que acomodar las circunstancias", ha concluido.



Casi todas las CCAA pedirán hoy al Gobierno modificar el estado de alarma para adelantar el toque de queda

El Consejo Interterritorial de Salud debatirá este miércoles la petición de varias Comunidades Autónomas de modificar el estado de alarma para adelantar el toque de queda más allá de las 22.00 horas, como está fijado actualmente.

En concreto, Cantabria, Castilla y León, Andalucía, Baleares, Canarias, Madrid, Galicia, País Vasco, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia, y la ciudad autónoma de Melilla, se han posicionado a favor de dar este paso, que permitiría a los gobiernos regionales adelantar el toque de queda para controlar el avance del virus.

El actual estado de alarma, que rige en el país hasta el mes de mayo, no contempla las herramientas necesarias para adelantar antes de las 22.00 horas la restricción a la movilidad nocturna, por lo que estas autonomías han exigido al Gobierno que contemple una modificación que permita a los gobiernos regionales aplicar un toque de queda desde antes.

Quién ha aplicado ya este adelanto ha sido la Junta de Castilla y León, que desde el pasado sábado tiene el toque de queda a las 20.00 horas. Este decreto fue recurrido por el Gobierno central y el Tribunal Supremo ha decidido este martes dar diez días a la Junta para que responda al recurso, pero mientras tanto se mantiene este horario.

EL GOBIERNO CREE QUE LAS CCAA TODAVÍA TIENEN MARGEN

Por su parte, el Ejecutivo a través del titular de Sanidad, Salvador Illa, y de la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha emplazado a las Comunidades Autónomas a consensuar medidas y restricciones en el marco del Consejo Interterritorial de Salud.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, María Jesús Montero ha señalado que el Gobierno considera que las CCAA todavía tienen margen para "intensificar" las medidas de restricción de la movilidad de los ciudadanos, sin necesidad por tanto de ampliar el margen del toque de queda.

No obstante, ha insistido en que será en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) de este miércoles donde el Gobierno y las comunidades autónomas puedan evaluar "todas las herramienta" disponibles, plantear nuevas propuestas como es la de adelantar el toque de queda, y adoptar conjuntamente las decisiones que consideren adecuadas para dobleglar la tercera ola de la Covid-19.

COMUNIDAD VALENCIANA, C-LM Y CATALUÑA, LAS ÚLTIMAS EN SUMARSE

En el caso de Castilla-La Mancha, el presidente Emiliano García-Page, ha avanzado este martes que ve con buenos ojos la posibilidad de adelantar el toque de queda a las 20.00 horas y que la Comunidad Autónoma planteará en el Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles "que se abra el abanico" hasta esa hora.

También la Generalitat Valenciana pedirá este miércoles que el Gobierno permita avanzar el toque de queda a las ocho de la tarde en lugar de a las diez y que flexibilice el estado de alarma para que las comunidades puedan tomar otras medidas.

Por su parte, la portavoz de la Generalitat de Cataluña, Meritxell Budó, no ha descartado este martes la posibilidad de avanzar el toque de queda en Cataluña si así lo recomiendan las autoridades sanitarias para combatir la pandemia del coronavirus.

AYUSO APOYA A CYL PERO NO LO APLICARÍA EN MADRID

Tras esta polémica con Castilla y León, diversos mandatarios autonómicos fijaron su posición respecto a este tema. Una de ellas fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que este lunes se mostró a favor de la medida implementada por su homólogo 'popular' de Castilla y León.

Sin embargo, en la jornada de este martes, Ayuso ha señalado que "para arruinar aún más a la hostelería en España" así como a los comercios, a la iniciativa privada y a tantas familias, con ella que "no cuenten".

"No puedo ser más clara", ha respondido a renglón seguido a las preguntas de los periodistas sobre si el Gobierno regional prevé adelantar el toque de queda, como plantean otras autonomías.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado que el Gobierno central "no tiene otra opción" que acceder a esta petición de varias comunidades autónomas para modificar la hora de inicio del toque de queda, porque es algo de "sentido común".

En el caso de Murcia, el presidente Fernando López Miras ha remitido una carta al Gobierno central para que permita a los gobiernos regionales ampliar el toque de queda.

AMPLIARLO INCLUSO A LAS 18.00 HORAS

También ha pedido margen legal para actuar en esta clave el presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, y ya avanzó el pasado viernes que ve "razonable" que el estado de alarma permita extender el toque de queda, incluso a las 18.00 horas, así como confinamientos municipales.

En esta clave, el Gobierno vasco ya anunció el pasado viernes que está estudiando adelantar el toque de queda a las 18.00 o a las 20.00 horas, aunque actualmente se sitúa entre las 22.00 y las 6.00 horas, como medida para frenar el virus antes de acometer otras más severas.

Asimismo, se ha referido al Consejo Interterritorial la portavoz del Gobierno balear, Pilar Costa, quien ha señalado que su Ejecutivo estudiará la medida si así se acuerda en el marco del Consejo. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, también se ha mostrado partidario de arbitrar modificaciones legislativas para que las comunidades autónomas puedan adelantar el toque de queda.

El Gobierno de Melilla mostró su disposición a adelantar el toque de queda en cuanto sea autorizado por el Ministerio de Sanidad, de acuerdo con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns), en las que están representadas todas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Por último, el consejero de Sanidad cántabro, Miguel Rodríguez, considera que adelantar el toque de queda a las 22.00 horas sería "beneficioso", aunque no ha afirmado que se lo vaya a plantear al Gobierno en el seno de la Interterritorial.