Abuín pide que no se juzgue a El Chicle y niega haber violado a su excuñada

Vanessa Rodríguez, la excuñada de José Enrique Abuín, prestó declaración en la primera jornada del juicio por su supuesta violación a través de videoconferencia, desde una sala anexa a la del tribunal, para no tener contacto visual con el acusado.

Comenzó su relato ratificando que El Chicle la agredió sexualmente en enero de 2005. Ella en aquel momento era menor de edad y estudiaba un ciclo de Formación Profesional. El día de los hechos se dirigía al instituto cuando el acusado la llamó y le dijo que no cogiese el autobús, que la iba a recoger para darle 20 € al padre de ella.

“Le dije: vete a casa y dáselos. Él me dijo si lo acompañaba a sacar el dinero al cajero a Rianxo y yo dudé, pero al final subí”, ha explicado, añadiendo que, una vez en el coche, tras parar en el cajero, él tomó otra dirección, aunque no recuerda bien el camino porque “no era de día”. “Sólo me acuerdo de un letrero que ponía San Lorenzo”, apuntó sobre el lugar donde se habrían cometido los hechos, en el municipio de Lousame.

“Cuando llegamos allí cerró el coche; yo no podía salir porque tenía las puertas cerradas. Me cogió el móvil, lo miró y se lo guardó. Después me sacó un cuchillo o navaja y me amenazó. Me dijo que me desnudara”, ha proseguido. La denunciante ha manifestado que le pasó “el cuchillo por la garganta” y le exigió una felación, a lo que ella se negó. “Con el cuchillo en mano me lo puso en el costado y se echó encima de mí. Con cada movimiento noté un leve pinchazo, entonces me quedé inmóvil. Sólo quería que terminara e irme de allí”, ha proseguido.

Asimismo, afirmó que El Chicle le dijo “que me pasaba por chivata” (en relación a los supuestos tocamientos de los que habría sido víctima por parte de El Chicle años atrás). “Me dijo que no se lo dijera a nadie, que no se lo contara a mi hermana. Que si lo decía mataría a mi hermana y a mi sobrina y que se mataría él”, relató Vanessa.

En cuanto a su relación con él, aseguró que era “normal antes de los hechos” y que, tras lo sucedido, hoy en día aún se encuentra “mal”. Así, explicó al tribunal que aún siente “vergüenza” y que “no soy capaz de hablar de ello”.

En el juicio declaró también la amiga a la que Vanessa le contó los hechos y una hermana de la víctima, que han ratificado que les contó lo sucedido llorosa y con temor a denunciar, porque su cuñado la había amenazado.