AECT Río Miño hará nuevas movilizaciones para exigir la reapertura total de la frontera

··· El Gobierno alemán justificó ayer los controles fronterizos con República Checa y Austria por la COVID, pese a las fuertes retenciones y las críticas de países vecinos y asociaciones empresariales. El portavoz del Ejecutivo germano, Steffen Seibert, calificó de "muy importante" y "extraordinaria" esta medida para mantener la "evolución positiva" de la pandemia en Alemania. Además, subrayó que no se trata de un cierre fronterizo, sino de “controles temporales”, levantados como “última medida” para tratar de que “las variantes no se propaguen” por Alemania". Alemania controla sus fronteras terrestres con estos dos países desde el domingo, lo que limita la libre circulación dentro de la zona Schengen. Austria criticó la medida, considerando que ya quedó demostrado la pasada primavera que no es efectiva a nivel sanitario.