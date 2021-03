Alemania, Francia o Italia aplican medidas de cara al cuarto ‘round’

Mientras España gozará de una relajada Semana Santa, achacada a medidas menos tensas (disfrutando de la hostelería, encuentros entre no convivientes y movilidad dentro del propio territorio autonómico), muchos países europeos se ponen las pilas para paliar los inminentes efectos de la cuarta ola; esa que llegará, seguramente, cuando las medidas aplicadas no basten o no se cumplan.

Así las cosas, mientras los turistas internacionales sí podrán venir al conjunto nacional en dichas fechas, estados como Francia, Italia o Alemania dibujan un escenario diferente, ocasionado por su contexto epidemiológico vinculado al coronavirus y las variantes que cada vez son más y se mayor presencia).

LOS ROMANOS COMENZARON EL 12 DE MARZO. Entre las naciones más destacadas en combatir la pandemia desde la previsión, especialmente para que no ocurra lo mismo que aconteció tras Navidad, está Italia. El 12 de marzo, su Ejecutivo desarrolló un paquete de limitaciones entre las cuales llamaba la atención el confinamiento durante Semana Santa en todo su espacio, aislando igualmente desde el día 15 a aquellas regiones que alberguen una incidencia superior a 250 casos.

“Son necesarias para evitar un agravamiento que haría inevitables medidas aún más estrictas”, manifestaba el primer ministro, Mario Draghi, sobre este combo restrictivo que también afectará a bares y restaurantes, los cuales entre el 3 y 5 de abril, días vacacionales en el territorio romano, solo podrán servir a domicilio, entre otras normas.

LOS GALOS CONFINAN UN TERCIO DEL ESTADO. Tras ellos, entre otros países, llegó Francia, cuya población (sobre un tercio) empezó este fin de semana su nuevo enclaustramiento, el tercero desde la llegada de la pandemia, aunque menos “potente” que sus “primos”, pues concierne exclusivamente al cierre de comercios no esenciales y posibilita salir sin ninguna limitación a zonas exteriores.

Las normas, que se aplicaron en 16 departamentos, incluyendo el que acoge a París, también contemplan el toque de queda general que parte a las 19.00 horas. Asimismo, las disposiciones impiden viajes que rebasen los diez kilómetros de distancia, tomando como punto de referencia el domicilio personal de cada transeúnte en cuestión.

LOS GERMANOS PREVÉN EXTENDER SU AISLAMIENTO EN ABRIl. Paralelamente, el Ejecutivo Alemán prevé que el confinamiento que actualmente impera en todo el país se mantenga al menos durante el próximo mes de abril. Según un borrador que presentará este lunes a los estados federados, no habrá alivio alguno para los germanos ante “un proceso de infección fuerte de nuevo, con una dinámica exponencial”.

Sin embargo, habría la posibilidad de que cada región que forma parte del país efectúe “proyectos modelo provisionales” a fin de “abrir zonas concretas” para la “vida pública”. Eso sí con medidas estrictas de protección. La noticia, que no fue bien acogida, desató nuevas protestas entre distintos sectores que fueron disueltas a la fuerza.